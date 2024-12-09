"Брехлива": стендаперка Мандзюк різко пройшлася по Тіні Кароль

Так, Лєра висловила своє обурення тим, як інколи публічні особи стають об'єктами для мемів, що може знизити їхню повагу.

Вона наголосила, що готова зробити все, аби не допустити цього.

"Не смішно, коли люди, яких ми поважаємо, стають мемами. Я хочу не дозволити одній з таких людей стати мемом і зроблю для цього все, що в моїх силах", - зазначила Мандзюк.

Комікеса відзначила, що Тіна Кароль знаходиться в чудовій фізичній формі, але при цьому звернула увагу на деякі курйозні моменти.

"Момент, що вона їде в поїзді і робить ці всі спортивні етюди, і смішить усіх нас. Але якщо задуматися, це не смішно. Я відмовляюся жити у світі, де прима Тіна Кароль їздить у поїзді "Укрзалізниці. Я не дарма назвала її примою, бо так і є. Цей титул їй дала не я, вона його заслужила", - заявила гумористка.

Зірка також сказала, що з огляду на статус виконавиці, вона повинна пересуватися на розкішних автомобілях, а не на "смердючому поїзді".

"У неї класна розтяжка, я руками не можу так розвести, як вона може розвести ногами. Це прекрасно. Але не в смердючому поїзді "Укрзалізниці", ну, будь ласка. Я протестую проти того, що демонструється брехлива, дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дає їй змоги переміщатися Україною на машині VIP-класу? Я не вірю", - підсумувала артистка.

Кароль поки що заяви Мандзюк не коментувала.