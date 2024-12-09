"Лживая": стендаперша Мандзюк резко прошлась по Тине Кароль

Так, Лера выразила свое возмущение тем, как иногда публичные лица становятся объектами для мемов, что может снизить их уважение.

Она подчеркнула, что готова сделать все, чтобы не допустить этого.

"Не смешно, когда люди, которых мы уважаем, становятся мемами. Я хочу не позволить одному из таких людей стать мемом и сделаю для этого все, что в моих силах", - отметила Мандзюк.

Комикеса отметила, что Тина Кароль находится в прекрасной физической форме, но при этом обратила внимание на некоторые курьезные моменты.

"Момент, что она едет в поезде и делает эти все спортивные этюды, и смешит всех нас. Но если задуматься, это не смешно. Я отказываюсь жить в мире, где прима Тина Кароль ездит в поезде "Укрзализныци". Я не зря назвала ее примой, потому что так и есть. Этот титул ей дала не я, она его заслужила", - заявила юмористка.

Звезда также сказала, что учитывая статус исполнительницы, она должна передвигаться на роскошных автомобилях, а не на "вонючем поезде".

"У нее классная растяжка, я руками не могу так развести, как она может развести ногами. Это прекрасно. Но не в вонючем поезде «Укрзализныци», ну, пожалуйста. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", - подытожила артистка.

Кароль пока что заявления Мандзюк не комментировала.