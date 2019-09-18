Брэдли Купер появился на людях с новой возлюбленной (фото)

Брэдли Купер нашел замену Ирине Шейк - фото новой возлюбленной (фото: instagram.com/theofficialbradleycooper)

Голливудский актер, как сообщается, не комментирует новые отношения

После громкого развода Брэдли Купера и Ирины Шейк западные СМИ все никак не могут угомониться и то и дело сообщают то об очередном роскошном выходе Ирины, то о новых романах Купера. Неоднократно появлялись новости о том, что Леди Гага уже переехала в дом Брэдли Купера, а также о романах с другими женщинами. На этот раз все серьезно: с новой потенциальной возлюбленной Купера видят достаточно часто.

Журналисты засняли Брэдли Купер и Лору Дерн. Девушка сыграла Ренату в сериале "Большая маленькая ложь". Пару уже не раз замечали вместе на улицах Нью-Йорка. Тем не менее, сами звезды все отрицают.

На днях актриса впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером в интервью для Us Weekly: "Мы прекрасно дружим. Нам с этим повезло. И мы настоящая семья".

"Он лучший из людей и один из самых лучших друзей в мире. Поэтому я не могу никого винить в том, что они лезут в его жизнь, ведь он прекрасен", – поделилась мыслями на тему Лора.

Брэдли Купер нашел замену Ирине Шейк - фото новой возлюбленной (фото: instagram.com/hitradio104.7)

Напомним, что ранее Леди Гагу "застукали" за поцелуем с возлюбленным.

Также стало известно, с кем останется дочь Купера и Шейк.