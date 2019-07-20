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Разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера: с кем осталась дочь (фото)

STYLERПерсоны    20.07.2019 - 16:45
Разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера: с кем осталась дочь (фото)
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались – с кем осталась дочь (коллаж РБК-Украина)

Брэдли Купера заметили с дочерью на руках и большим чемоданом

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, однако им нужно воспитывать двухлетнюю дочь Лею. О том, как супермодель и голливудский актер договорились разделить опеку – рассказывает издание Daily Mail.

Супермодель Ирина Шейк и Брэдли Купер после расставания договорились, с кем будет жить их 2-летняя дочь Лея. И хотя они еще не подписали официальные документы, приняли устное решение о совместной опеке и решили ради счастья и комфорта девочки жить в одном городе — в Нью-Йорке. Как сообщается, Шейк и Купер договорились о разделении опеки 50/50. Лею они будут воспитывать совместно, учитывая графики работы друг друга. Родители хотят, чтобы девочка не ощущала их разрыва, росла счастливой.

19 июля Брэдли Купер был замечен с дочерью на руках. После новости о разделении опеки с Шейк он решил забрать дочь на время себе. На тротуаре его "словили" папарацци.

 

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались – с кем осталась дочь (фото: BackGrid)

Ранее источник, близкий к семье Купера и Шейк, рассказал о возможной причине расставания звезд. По его мнению, Купер еще во время съемок очень изменился.

"Брэдли эмоционально отсутствовал во время съемок. Они пытались сохранить отношения, но он изменился", - сказал источник, близкий к паре.

Напомним, что ранее Ирина Шейк поделилась горячим селфи в нижнем белье.

До этого Леди Гага отметила очередной триумф. Несмотря на злобные комментарии под ее снимком в Instagram, певица никак не комментирует ситуацию.

Ранее Ирина Шейк откровенно рассказала о личной жизни, карьере и бьюти-привычках.

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