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Бредлі Купер з'явився на людях з новою коханкою (фото)

STYLERПерсони    18.09.2019 - 09:43
Бредлі Купер з'явився на людях з новою коханкою (фото)
Бредлі Купер знайшов заміну Ірині Шейк - фото нової коханої (фото: instagram.com/theofficialbradleycooper)

Голлівудський актор, як повідомляється, не коментує нові відносини

Після гучного розлучення Бредлі Купера та Ірини Шейк західні ЗМІ все ніяк не можуть вгамуватися і раз у раз повідомляють то про черговий розкішний вихід Ірини, то про нові романи Купера. Неодноразово з'являлися новини про те, що Леді Гага вже переїхала в будинок Бредлі Купера, а також про романи з іншими жінками. На цей раз все серйозно: з новою потенційною коханою Купера бачать досить часто.

Журналісти зняли Бредлі Купер і Лору Дерн. Дівчина зіграла Ренату в серіалі "Велика маленька брехня". Пару вже не раз помічали разом на вулицях Нью-Йорка. Тим не менш, самі зірки все заперечують.

Днями актриса вперше прокоментувала чутки про роман з Бредлі Купером в інтерв'ю для Us Weekly: "Ми добре дружимо. Нам з цим пощастило. І ми справжня сім'я".

"Він найкращий з людей і один з найкращих друзів у світі. Тому я не можу нікого звинувачувати в тому, що вони лізуть в його життя, адже він прекрасний", – поділилася думками на тему Лора.

Бредлі Купер з'явився на людях з новою коханкою (фото)

Бредлі Купер знайшов заміну Ірині Шейк - фото новій коханій (фото: instagram.com/hitradio104.7)

Нагадаємо, що раніше Леді Гагу "застукали" за поцілунком з коханим.

Також стало відомо, з ким залишиться дочка Купера та Шейк.

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