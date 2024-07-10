Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвища

Як зазначає інсайдер, актор майже перестав спілкуватися зі старшими дітьми від браку з Анджеліною Джолі. Джерело запевняє, що останні місяці комунікація Пітта обмежена через щільний графік зйомок.

Актор нині знаходиться в Європі на виробництві нового фільму про перегони "F1", а Анджеліна проживає в Лос-Анджелесі з їхніми молодшими дітьми.

Бред Пітт (фото: GettyImages)

Також інсайдер поділився, що угода про опіку передбачає право на побачення з двома неповнолітніми дітьми. Тож Пітт практично не бачиться зі своїми чотирма дорослими дітьми та контактує лише з молодшими.

"В Анджеліни діти більшу частину часу, але за їхньою домовленістю він відвідує молодших дітей", - додав інсайдер.

Раніше повідомлялось, що володар "Оскара" засмучений через заяву старшої доньки відмовитися від його прізвища.

"Він ніколи не був таким щасливим, як тоді, коли вона народилася. Він завжди хотів дочку", - пояснює джерело.

Анджеліна Джолі та донька Шайло (фото: GettyImages)

Що відомо про стосунки актора з молодшою донькою

Нагадаємо, що колишнє подружжя має 6 дітей. Трьом з яких Бред є біологічним батьком, а ще трьом - названим. А також, раніше повідомлялось, що молодша донька актора, Вівʼєн, теж відкидала прізвище свого батька. Дівчинка зробила це на проєкті бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", записавшись у список команди як "Вівʼєн Джолі".

Анджеліна Джолі із донькою Вівʼєн (фото: GettyImages)