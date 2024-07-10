Брэд Питт почти не посещает своих детей и расстроен из-за решения дочери отказаться от его фамилии

Недавно стало известно, что старшая дочь актера, Шайло, решила отказаться от фамилии отца. Через месяц после заявления дочери инсайдеры сообщили, что отношения Брэда и его старших детей остаются сложными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание DailyMail .
Как отмечает инсайдер, актер почти перестал общаться со старшими детьми от брака с Анджелиной Джоли. Источник уверяет, что в последние месяцы коммуникация Питта ограничена из-за плотного графика съемок.
Актер сейчас находится в Европе на производстве нового фильма о гонках "F1", а Анджелина проживает в Лос-Анджелесе с их младшими детьми.
Также инсайдер поделился, что соглашение об опеке предусматривает право видеться с двумя несовершеннолетними детьми. Так что Питт практически не встречается со своими четырьмя взрослыми детьми и контактирует только с младшими.
"У Анджелины дети большую часть времени, но по их договоренности он посещает младших детей", - добавил инсайдер.
Ранее сообщалось, что обладатель "Оскара" расстроен из-за заявления старшей дочери отказаться от его фамилии.
"Он никогда не был так счастлив, как тогда, когда она родилась. Он всегда хотел дочь", - объясняет источник.
Анджелина Джоли и дочь Шайло (фото: GettyImages)
Напомним, что у бывших супругов 6 детей. Троим из которых Брэд является биологическим отцом, а еще троим - названным. А также ранее сообщалось, что младшая дочь актера, Вивьен, тоже отвергала фамилию своего отца. Девочка сделала это на проекте бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", записавшись в список команды как "Вивьен Джоли".
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