Як виглядає язикан - дивовижне створіння з хоботом, більшим за тіло

Особливості бражника-колібрі

Бражник-колібрі (Macroglossum stellatarum) мешкає в Європі та Північній Африці, мігрує влітку на північ, взимку на південь. Харчується нектаром.

Ця чарівна істота схожа на колібрі, але насправді це метелик. Він навіть літає, нагадуючи птаха: його крила змахують так швидко, що видають чутний гул. За даними PBS Nature, він змахує крилами приблизно 85 разів на секунду - більше, ніж у деяких видів колібрі.

Зовнішній вигляд бражника-колібрі (фото: Вікіпедія)

Бражник-колібрі небайдужий до квітів з трубчастими пелюстками і використовує свій довгий закручений хоботок для смоктання нектару з центру квітки. Його хоботок майже такої ж довжини, як і його тіло, і коли не використовується, він згорнутий калачиком.

Однією з найчудовіших особливостей бражника-колібрі є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик залежить від своїх очей, щоб точно розмістити свій гігантський хоботок у центрі квітів.

Це можна порівняти з тим, як людина намагається перемістити соломинку, що стирчить з рота в склянку - і соломинка виявляється такою ж високою, як і вони – зрівнює Анна Штекель з університету Констанця у Німеччині.

Як виглядає гусениця бражника-колібрі (фото: Вікіпедія)

У дослідженні, опублікованому 29 січня в журналі PNAS, Штекель та її колеги використовували високошвидкісні камери, щоб зняти бражників, що літають поруч із штучними квітами з різними візерунками на них. Вони зрозуміли, що бражники використовували безперервний візуальний зворотний зв'язок, щоб точно налаштувати свої рухи на візерунках і переконатися, що хоботок досягає центру візерунка, де має бути нектар.

Досягнення під візуальним керівництвом вимагає досить складного нервового ланцюга, тому воно більш поширене у ссавців. Однак бражники-колібрі показують, що вони також здатні виконувати цю складну поведінку навіть з їхньою відносно більш простою нервовою системою.

"Використання зору для управління хоботом – це насправді те, що ми не так часто знаходимо у комах. Тому мати потенційний приклад комахи, яка керує дуже незвичайним хоботком за допомогою зору, було справді цікаво", — сказав Штекль.

Бражник-колібрі крупним планом (фото: Вікіпедія)