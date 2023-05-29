Брав інтерв'ю навіть з окопів: під Бахмутом загинув журналіст і військовий Євгеній Осієвський

Під Бахмутом 22 травня загинув 29-річний військовий та журналіст Євгеній Осієвський. Він був автором науково-популярного журналу "Куншт" та журналу соціальної критики "Спільне". Євгеній став 60-м медійником, який загинув внаслідок російської агресії проти України.

Про загибель воїна повідомив факультет історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

"Женя навчався на спеціальності "Політологія". Після отримання диплома бакалавра поїхав до столиці та вступив до Києво-Могилянської академії. У Києві Євген став автором кількох успішних проєктів. У 2022 році пішов на фронт захищати Україну. Усміхнений, сумлінний у навчанні, прогресивний, принциповий та з активною життєвою позицією. Таким ми Тебе будемо пам'ятати! Слава Герою України", - йдеться у повідомленні.

Рідні та близькі згадують Євгена теплими словами.

"22 травня загинула одна з найближчих мені людей під Бахмутом. Вірний товариш і найкраща людина для дискусій про кіно, комікси і книги загалом. Жодні слова не здатні передати, яку пустку це лишає в моєму серці. Женю, дякую за всі розмови і дружні обійми", - написав друг журналіста Ярослав Ковальчук.

Також він зазначив, що прощання із загиблим бійцем відбудеться цього тижня у Кропивницькому. Точна дата поки невідома.

Додамо, що у загиблого військового залишилася мати, яку він забезпечував.

Євгеній пішов на фронт у 2022 році (фото: facebook/ Євгеній Осієвський)

Писав статті навіть на передовій

Колеги журналіста розповідають, що у перервах між бойовими виходами Євгеній готував матеріали для публікацій. Останнім його інтерв'ю було з британським генетиком Адамом Радерфордом, де йшлося про те, що таке спадковість, чому шкільна генетика застаріла і чи існує "ген козацтва" або "ген свободи".

"Женя сфотографував 54 сторінки розшифровки в блокноті від руки. Він її переклав і додав чіткі інструкції до публікації. Чіткі інструкції, щоб ніхто не порушив жодного слова - це про Женю. Він загинув через пʼять днів після того, як ми опублікували те інтервʼю", - згадує шеф-редактор видання "Куншт" Олеся Павлишин.

ІМІ зазначає, що Євгеній Осієвський став 60-м медійником з тих, що загинули внаслідок російської агресії проти України.

Євгеній готував матеріали для публікацій навіть на передовій (фото: facebook/ Євгеній Осієвський)