Брал интервью даже из окопов: под Бахмутом погиб журналист и военный Евгений Осиевский

Под Бахмутом 22 мая погиб 29-летний военный и журналист Евгений Осиевский. Он был автором научно-популярного журнала "Куншт" и журнала социальной критики "Спільне". Евгений стал 60-м работником медиа, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

О гибели воина сообщил факультет истории, бизнес образования и права Центральноукраинского государственного университета им. В. Винниченко в Facebook.

Что известно о погибшем герое

"Женя учился на специальности "Политология". После получения диплома бакалавра поехал в столицу и поступил в Киево-Могилянской академии. В Киеве Евгений стал автором нескольких успешных проектов. В 2022 году пошел на фронт защищать Украину. Улыбающийся, добросовестный в учебе, прогрессивный, принципиальный и с активной жизненной позицией. Таким мы Тебя будем помнить! Слава Герою Украины", - говорится в сообщении.

Родные и близкие вспоминают Евгения теплыми словами.

"22 мая погиб один из ближайших мне людей под Бахмутом. Верный товарищ и лучший человек для дискуссий о кино, комиксах и книгах в целом. Никакие слова не способны передать, какую пустоту это оставляет в моем сердце. Женю, спасибо за все разговоры и дружеские объятия", - написал друг журналиста Ярослав Ковальчук.

Также он отметил, что прощание с погибшим бойцом состоится на этой неделе в Кропивницком. Точная дата пока неизвестна.

Добавим, что у погибшего военного осталась мать, которую он обеспечивал финансово.

Евгений ушел на фронт в 2022 году (фото: facebook/ Евгений Осиевский)

Писал статьи даже на передовой

Коллеги журналиста рассказывают, что в перерывах между боевыми выходами Евгений готовил материалы для публикаций. Последним его интервью было с британским генетиком Адамом Радерфордом, где речь шла о том, что такое наследственность, почему школьная генетика устарела и существует ли "ген казачества" или "ген свободы".

"Женя сфотографировал 54 страницы расшифровки в блокноте от руки. Он ее перевел и добавил четкие инструкции к публикации. Четкие инструкции, чтобы никто не нарушил ни слова - это о Жене. Он погиб через пять дней после того, как мы опубликовали это интервью", - вспоминает шеф-редактор издания "Куншт" Олеся Павлишин.

ИМИ отмечает, что Евгений Осиевский стал 60-м работником медиа, которые погибли в результате российской агрессии против Украины.

Евгений готовил материалы для публикаций даже на передовой (фото: facebook/ Евгений Осиевский)