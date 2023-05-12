"Сам ходив на позиції й витягував поранених": загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний
На фронті 9 травня загинув відомий митець та художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний. Чоловік пішов захищати Батьківщину добровольцем.
Про загибель героя стало відомо з його сторінки Facebook.
Що відомо про загиблого героя
"Невимовна втрата у нашій команді фільму. У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний - талановитий український митець, художник-декоратор фільму "Памфір". Все, що ви бачили у кадрі стрічки, було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий. Від усієї команди фільму висловлюємо співчуття коханій та усій родині. Вічна пам’ять Герою!" - написали творці фільму "Памфір" у Facebook.
Володимир пішов на фронт добровольцем (фото: facebook/ Володимир Чорний)
"Моє серце вирвали. Я кричала, не вірила, не віддавала його, боролася з реальністю та це нічого не змінило. Ти загинув Коханий Героєм, в бою з росіянами. О 5-тій годині ранку 9-того травня", - написала кохана художника Олена Білецька.
Жінка зазначила, що на фронт Володимир пішов добровольцем навіть попри те, що його документи загубили у військкоматі.
Володимир Чорний з коханою Оленою (фото: facebook/ Володимир Чорний)
"Ти став Супервоїном. Ходив сам на позиції. Проводив по наднебезпечних місцях військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста", - пише Олена.
На сторінці загиблого друзі та знайомі залишають слова скорботи.
"Ти був одним з найнадійніших людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе тільки світлі моменти. Герою Слава", - написав режисер фільму "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Володимир Чорний (фото: facebook/ Володимир Чорний)
"Володя був дуже дружньою і веселою людиною. Він постійно всім намагався підняти настрій. Вова міг відповісти на різноманітні питання з історії, географії, мистецтва, музики, техніки, науки. Він любив подорожувати з карематом, був філософом, художником, дослідником. Він був Людиною, яка відгукується на проблеми інших та допомагає", - прокоментував художник Антон Логов.
Володимир любив подорожувати (фото: facebook/ Володимир Чорний)
Коли і де буде церемонія прощання із Володимиром, поки не повідомляють.
(фото: facebook/ Володимир Чорний)
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