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Брауні без випікання: рецепт популярного десерту без клопоту

Готувати брауні можна без випікання (скриншот / Казкова Кухня)
Автор: Людмила Рябухіна

Брауні - це відомий шоколадний десерт, які готують з шоколадного тіста, запікаючи його як пиріг. Але щоб приготувати інший вид брауні - торт - випікання не потрібне.

Про те, як готувати брауні без випікання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Казкова Кухня".

Що потрібно для торта брауні

Для того, щоб приготувати торт брауні, потрібні такі продукти:

  • вода - 240 мл;
  • вершки жирні - 120 г;
  • печиво - 800 г;
  • шоколад - 120 г;
  • какао - 60 г;
  • масло вершкове - 150 г;
  • цукор - 200 г;
  • ванільний цукор - 2 ч. л.;
  • горіхи - 100 г.

Як готувати брауні без випікання

Печиво потрібно поламати на шматочки або подрібнити качалкою до стану крихти. Горіхи слід обсмажити на сухій пательні. Обирати можна будь-які, або використати суміш горіхів. 

В глибокій каструлі необхідно перемішати какао зі звичайним і ванільним цукром. Потім влийте воду і ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції. 

Масло потрібно розтопити в мікрохвильовці, або заздалегідь дістати продукт з холодильника. Масло має бути м'яким, але не бути рідиною. Для полегшення роботи його можна нарізати на декілька шматочків, а потім додати до суміші какао.

Поставте каструлю з какао, цукром та маслом на середній вогонь. Доведіть суміш до закипання. 

Тим часом подрібніть горіхи. Висипте їх в миску з подрібненим печивом та перемішайте. Влийте до печива шоколадний соус.

Щоб маса тіста була однорідною, важливо перемішати інгредієнти до повного змішування. Масу для торта брауні необхідно втрамбувати в невеликій мисці.

Вершки слід підігріти, а потім перемішати зі шматочками шоколаду. Після цього миску з шоколадом потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 7 хвилин.

Охолоджену масу рекомендують ще раз перемішати, допоки суміш не загусне. Торт у формі потрібно залити вершками та помістити в холодильник до повного застигання, приблизно на 4 години. 

Готовий брауні без випікання можна прикрасити цілими горіхами або ягодами.

 

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