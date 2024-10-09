Брауні без випікання: рецепт популярного десерту без клопоту

Що потрібно для торта брауні

Для того, щоб приготувати торт брауні, потрібні такі продукти:

вода - 240 мл;

вершки жирні - 120 г;

печиво - 800 г;

шоколад - 120 г;

какао - 60 г;

масло вершкове - 150 г;

цукор - 200 г;

ванільний цукор - 2 ч. л.;

горіхи - 100 г.

Як готувати брауні без випікання

Печиво потрібно поламати на шматочки або подрібнити качалкою до стану крихти. Горіхи слід обсмажити на сухій пательні. Обирати можна будь-які, або використати суміш горіхів.

В глибокій каструлі необхідно перемішати какао зі звичайним і ванільним цукром. Потім влийте воду і ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.

Масло потрібно розтопити в мікрохвильовці, або заздалегідь дістати продукт з холодильника. Масло має бути м'яким, але не бути рідиною. Для полегшення роботи його можна нарізати на декілька шматочків, а потім додати до суміші какао.

Поставте каструлю з какао, цукром та маслом на середній вогонь. Доведіть суміш до закипання.

Тим часом подрібніть горіхи. Висипте їх в миску з подрібненим печивом та перемішайте. Влийте до печива шоколадний соус.

Щоб маса тіста була однорідною, важливо перемішати інгредієнти до повного змішування. Масу для торта брауні необхідно втрамбувати в невеликій мисці.

Вершки слід підігріти, а потім перемішати зі шматочками шоколаду. Після цього миску з шоколадом потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 7 хвилин.

Охолоджену масу рекомендують ще раз перемішати, допоки суміш не загусне. Торт у формі потрібно залити вершками та помістити в холодильник до повного застигання, приблизно на 4 години.

Готовий брауні без випікання можна прикрасити цілими горіхами або ягодами.