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Брауни без выпечки: рецепт популярного десерта без хлопот

Готовить брауни можно без выпекания (скриншот / Казкова Кухня)
Автор: Людмила Рябухіна

Брауни - это известный шоколадный десерт, который готовят из шоколадного теста, запекая его как пирог. Но чтобы приготовить другой вид брауни - торт - выпекание не нужно.

О том, как готовить брауни без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Сказочная Кухня".

Что нужно для торта брауни

Для того чтобы приготовить торт брауни, нужны следующие продукты:

  • вода - 240 мл;
  • сливки жирные -120 г;
  • печенье - 800 г;
  • шоколад - 120 г;
  • какао - 60 г;
  • масло сливочное - 150 г;
  • сахар - 200 г;
  • ванильный сахар - 2 ч. л.;
  • орехи - 100 г.

Как готовить брауни без выпечки

Печенье нужно поломать на кусочки или измельчить скалкой до состояния крошки. Орехи следует обжарить на сухой сковороде. Выбирать можно любые или использовать смесь орехов.

В глубочайшей кастрюле нужно перемешать какао с обыденным и ванильным сахаром. Затем влейте воду и тщательно перемешайте массу до однородной смеси.

Масло нужно растопить в микроволновке или заранее достать продукт из холодильника. Масло должно быть мягким, но не являться жидкостью. Для облегчения работы его можно нарезать на несколько кусочков, затем добавить к смеси какао.

Поставьте кастрюлю с какао, сахаром и маслом на средний огонь. Доведите смесь до закипания.

Тем временем измельчите орехи. Высыпьте их в миску с измельченным печеньем и перемешайте. Влейте в печенье шоколадный соус.

Чтобы масса теста была однородной, важно перемешать ингредиенты до полного смешивания. Массу для торта брауни необходимо утрамбовать в небольшой миске.

Сливки следует подогреть, а затем перемешать с кусочками шоколада. После этого миску с шоколадом нужно накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 7 минут.

Охлажденную массу рекомендуют еще раз перемешать, пока смесь не загустеет. Торт в форме нужно залить сливками и поместить в холодильник до полного застывания примерно на 4 часа.

Готовый брауни без выпечки можно украсить целыми орехами или ягодами.

 

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