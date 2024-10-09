Брауни без выпечки: рецепт популярного десерта без хлопот

Брауни - это известный шоколадный десерт, который готовят из шоколадного теста, запекая его как пирог. Но чтобы приготовить другой вид брауни - торт - выпекание не нужно.
О том, как готовить брауни без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Сказочная Кухня".
Для того чтобы приготовить торт брауни, нужны следующие продукты:
Печенье нужно поломать на кусочки или измельчить скалкой до состояния крошки. Орехи следует обжарить на сухой сковороде. Выбирать можно любые или использовать смесь орехов.
В глубочайшей кастрюле нужно перемешать какао с обыденным и ванильным сахаром. Затем влейте воду и тщательно перемешайте массу до однородной смеси.
Масло нужно растопить в микроволновке или заранее достать продукт из холодильника. Масло должно быть мягким, но не являться жидкостью. Для облегчения работы его можно нарезать на несколько кусочков, затем добавить к смеси какао.
Поставьте кастрюлю с какао, сахаром и маслом на средний огонь. Доведите смесь до закипания.
Тем временем измельчите орехи. Высыпьте их в миску с измельченным печеньем и перемешайте. Влейте в печенье шоколадный соус.
Чтобы масса теста была однородной, важно перемешать ингредиенты до полного смешивания. Массу для торта брауни необходимо утрамбовать в небольшой миске.
Сливки следует подогреть, а затем перемешать с кусочками шоколада. После этого миску с шоколадом нужно накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 7 минут.
Охлажденную массу рекомендуют еще раз перемешать, пока смесь не загустеет. Торт в форме нужно залить сливками и поместить в холодильник до полного застывания примерно на 4 часа.
Готовый брауни без выпечки можно украсить целыми орехами или ягодами.
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