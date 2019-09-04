Братские народы: Собчак рассказала о Крыме и отношении к Зеленскому

Собчак высказалась о Крыме и своем отношении к Зеленскому (фото: sobchakprotivvseh.ru)

Ксения Собчак побеседовала с Евгением Киселевым на радиостанции НВ

Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая недавно опозорилась новым образом, посетила эфир радио НВ и рассказала о том, чей Крым и как она относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Собчак подчеркнула, что Украина и Россия - это братские народы и двум странам необходимо пережить то, что произошло и постараться найти какой-то позитивный выход.

При этом она отметила, что Украине не нужно требовать от России вернуть аннексированный Крым. Поскольку это сейчас невозможно. Собчак отметила, что возвращение полуострова было бы самым правильным, но сейчас этот вопрос решить нельзя.

Собчак высказалась о Крыме и своем отношении к Зеленскому (видео: YouTube/Радіо НВ)

На вопрос Евгения Киселева, чей Крым? Ксения ответила, что Россия нарушила международные договоренности, и что эта территория должна быть возвращена Украине. При этом она отметила, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.

Собчак рассказала также о Зеленском и посвятила ему массу приятных слов, включая то, что он молодой, классный и симпатичный. Она подчеркнула, что это здорово, что Украина стала готова к такому молодому президенту.

Поскольку в России совсем другая ситуация, и так, как страна достаточно патриархальная, то люди хотят видеть в президентском кресле "президента отца" или "президента царя".

Она подчеркнула, что даже российская оппозиция наращивает электорат, когда лидер становится авторитарным и жестким.

Напомним, что Собчак высмеяли за нелепую выходку с "обнаженной" грудью после того, как она поделилась неоднозначным снимком.

Ранее сообщалось о том, что Собчак оконфузилась в собственной передаче с российским журналистом.