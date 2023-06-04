Не братські народи: яка ментальна відмінність між українцями і росіянами у ставленні до жінок

Століттями Московщина культивувала міф про "один народ". Втім відмінність українців від росіян можна простежити у всіх сферах життя - це й мова, культура, ментальність і навіть побут.
Про те, яка відмінність у ставлення до жінок у двох народів, розповіли на сторінці Versus Ukraine в Instagram.
Проаналізувавши побутові звички, народну творчість і навіть мову, можна зрозуміти характерні риси кожного народу.
"У нас в піснях та обрядах завжди оспівували жіночу вроду. У них такого возвеличення росіянок взагалі нема. Чоловік і дружина у нас історично мали рівні права. У московській традиції - чоловік керує жінкою", - пояснюють у відео.
Це відображається навіть у мові - у нас є фраза "одружитись з нею". Прийменник "з" вказує на союз двох рівних людей. А в росіян кажуть "женится на ней" - прийменник "на" вказує на дію когось вищого над нижчою.
Ментальність народу знаходить чітке відображення і в епосі - казках, легендах, усних переказах.
Жінку у нас возвеличують у народних піснях, любовній ліриці, навіть у казках. Її називають зменшено-пестливими формами. Її називають: дівчинонька, зоренька. А в росіян такого нема.
"А згадайте російську приказку "бьет, значит любит". У цій фразі умістився весь "исконно русский" погляд на сім'ю і жінку", - зазначають у відео.
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