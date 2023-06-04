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Не братские народы: какое ментальное отличие между украинцами и россиянами по отношению к женщинам

Какая разница в отношении к женщинам у украинцев и россиян (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Веками Московия культивировала миф об "одном народе". Однако отличие украинцев от россиян можно проследить во всех сферах жизни - это и язык, культура, ментальность и даже быт.

О том, какая разница в отношении к женщинам у двух народов, рассказали на странице Versus Ukraine в Instagram.

Какое отличие в отношении к женщинам у украинцев и россиян

Проанализировав бытовые привычки, народное творчество и язык, можно понять характерные черты каждого народа.

"У нас в песнях и обрядах всегда воспевали женскую красоту. У них такого восхваления россиянок вообще нет. Муж и жена у нас исторически имели равные права. В московской традиции мужчина руководит женой", - объясняют в видео.

Это отражается даже в языке - у нас есть фраза "одружитися з нею". Предлог "з" указывает на союз двух равных людей. А у россиян говорят "женится на ней" - предлог "на" указывает на действие кого-то высшего над низшей.

В украинском народном творчестве всегда воспевали женскую красоту (фото: freepik)

Как это отражается в народном творчестве

Ментальность народа находит четкое отражение и в эпосе - сказках, легендах, устных преданиях.

Женщину у нас восхваляют в народных песнях, любовной лирике, даже в сказках. Ее называют уменьшенно-ласкательными формами. Ее называют: "дівчинонька", "зоренька". А у россиян такого нет.

"А вспомните российскую поговорку "бьет, значит любит". В этой фразе уместился весь исконно русский взгляд на семью и женщину", - подчеркивают в видео.

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