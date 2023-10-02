UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Брати-слов'яни та родичі у Москві": Укрзализниця потрапила у скандал через російський шансон

Скандал з Укрзалізницею через російський шансон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу через свого працівника - провідника вагона №6 потяга Київ-Ужгород. Він вмикав пасажирам шансон, а на зауваження почав розповідати про братів-слов'ян та про церкву.

Деталі цього скандалу повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис журналістки Любові Величко у Facebook.

Жінка розповіла, що подорожувала потягом №59 Київ-Ужгород, у вагоні №6, та отримала стрес на рівному місці - спочатку через російську музику, а потім через спілкування з провідником вагона.

Любов зробила зауваження працівнику УЗ і нагадала, що в Україні є закон, який забороняє прослуховування російської музики у публічних місцях. Але провідник, як виявилося, не знав про існування цього закону.

"Укрзалізниця, нагадайте своїм провідникам, що російський шансон у вагонах вмикати заборонено. А коли я зробила зауваження провіднику, той обурився, і почав читати лекцію про те, ми воюємо з орками, і що ми всі брати-слов'яни, і ще щось про церкву, і про те, що він хоче до родичів у Москву", - написала Любов Величко.

Вона додала, що було видно, як ця тема працівника заводить. Він ще двічі без стуку заходив у купе до пасажирів, щоб "продовжити свою думку", в дуже агресивній манері.

"Дикість. Такого не має бути під час війни", - додала пасажирка і зізналася згодом, що вона була дуже зла, її аж трусило від стресу.

Її запитали у коментарях, чому вона не звернулася до начальника потяга і Любов пояснила, що на той момент вона була з дітьми, які потребували її уваги, а вся ситуація відбулася за 10 хвилин до закінчення поїздки й вона не мала часу розбиратися.

Ситуація дуже обурила українців і вони у коментарях до допису виказали свої емоції з приводу поведінки провідника.

  • Читати мораль пасажирам, які заплатили за проїзд і спокійну поїздку без стресів, заходячи до купе без стуку і псуючи додатково їм настрій - ніяк не входить у його обов'язки.
  • В нас суспільство зараз зле, може купити квиток до кобзона. За три дні доїде.
  • Взагалі дивовижно, що до вас ніхто не поскаржився, чи взагалі не розбив обличчя, трігернувшись.

До речі, раніше ми писали про те, що українок просять вдягатися при виході з жіночих купе.

А також розповідали про те, що Укрзалізницю звинуватили у порушенні прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізницяросійська музика