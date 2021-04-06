Брат задержанной за стриптиз в ОАЭ украинки рассказал, что она говорила семье

Одна из украинок по имени Яна вела в соцсети так называемый дневник поездки в ОАЭ. В сети девушка показывает, как прошел перелет, поход на пляж, спорткары, изысканная еда.

Брат Яны потом рассказал, что родные знали, что Яна отдыхает в ОАЭ. Однако о роде ее деятельности никто даже не подозревал.

"Она на отдых уехала, а дальше не знаю, что там. Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее…У меня информации больше об этом нет никакой", – рассказал брат задержанной.

Яна сообщала о своих передвижениях в ОАЭ в соцсетях (Скриншот)

Как все начиналось

На откровенную фотосессию собрали около 15 девушек из стран бывшего СНГ. Украинок из них 11. Девушки позировали голыми на крыше небоскреба, но кто-то напротив снял 10-секундное видео об этом. Дело предали огласке. По законам ОАЭ такое поведение в стране - недопустимо и карается сроком лишения свободы и штрафом. Сейчас юные модели задержаны, им грозит штраф в размере 1400 долларов.

Организатором съемки в Дубае является россиянин. Ему грозит срок в тюрьме.