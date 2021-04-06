Брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона казала сімї

Одна з українок імені Яна вела у соцмережі так званий щоденник поїздки в ОАЕ. У мережі дівчина показує, як пройшов переліт, похід на пляж, спорткари, вишукана їжа.

Брат Яни потім розповів, що рідні знали, що Яна відпочиває в ОАЕ. Однак про рід її діяльності ніхто навіть не підозрював.

"Вона поїхала на відпочинок, а далі не знаю, що там. Так, там якась фотосесія повинна була бути у неї...У мене більше інформації про це немає жодної", – розповів брат затриманої.

Яна повідомляла про свої пересування в ОАЕ в соцмережах (Скріншот)

Як все починалося

На відверту фотосесію зібрали близько 15 дівчат з країн колишнього СНД. Українок з них 11. Дівчата позували голими на даху хмарочоса, але хтось напроти зняв 10-секундне відео про це. Справу оприлюднили. За законами ОАЕ така поведінка в країні - є неприпустимою і карається строком позбавлення волі і штрафом. Зараз юні моделі затримані, їм загрожує штраф у розмірі 1400 доларів.

Організатором зйомки в Дубаї є росіянин. Йому загрожує термін у в'язниці.