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Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе

Новина українською → ОАЭ, Понедельник 05 апреля 2021 18:00
Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе Коллаж РБК-Украина: в Дубае задержали 11 украинок, которые позировали на балконе
Автор: Роман Мирончук

В Дубае полиция задержала девушек, которые устроили откровенную фотосессию на балконе небоскреба. Выяснилось, что среди них было 11 украинок.

Об этом сообщает ТСН.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - 11 гражданок Украины", - рассказали в МИД.

Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе

В Дубае задержали украинок, которые обнаженными позировали на балконе (фото: patriot.ist)

Украинское консульство в Дубае уже связалось с местной полицией и выясняет все подробности дела. Завтра, 6 апреля, украинский консул должен встретится с задержанными украинками.

По данным Daily Mail, на балконе заметили двух девушек Яну и Диану. В своих Instagram-акаунтах они даже выставляли фото, как ездят на верблюде. Их узнали по татуировкам.

Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе

В Дубае обнаженные девушки позировали на балконе (фото: dailymail.co.uk)

Еще одна украинская модель - Дария Хорунженко. Девушке 19 лет и она из Полтавы. Также замечена украинская модель Екатерина Кащенко и София Ткачук.

Все опознанные украинские модели разместили в своих социальных сетях видео или фото из Дубая.

Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе

Обнаженные девушки позировали на балконе в Дубае (фото: 7news.com.au)

Изначально в сети была информация, что среди девушек также было 8 россиянок, но российское генконсульство опровергло это.

По данным Lenta.ru, всего за съемку в обнаженном виде на балконе было задержано 12 девушек, а не 40, как говорилось ранее.

Появились новые фото и имена украинок, которых задержали в Дубае за стриптиз на небоскребе

В Дубае обнаженные девушки позировали на балконе (фото: dailymail.co.uk)

Задержанным грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и штраф в размере 5000 дирхамов (около 40 тыс. грн), а организатору съемки "светит" до 18 месяцев тюрьмы.

Стоит отметить, что в ОАЭ публично запрещено даже целоваться, но местные власти обычно снисходительны к иностранцам. Правда в этом случае, наказание, скорей всего, избежать не удастся.

Напомним, в Херсоне для местных чиновников устроили вечеринку "для своих".

Мы также писали о том, что украинка сняла "сатанинский" клип для американца.

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