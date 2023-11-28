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Браслети "Азовсталь. Символ незламності" отримали головну премію Effie Awards Ukraine 2023

Браслети "Азовсталь. Символ незламності" отримали головну премію Effie Awards Ukraine 2023 (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Українська комісія міжнародної нагороди Effie Awards назвала агенції та найкращі проекти у 2023 році. Головний приз цьогорічної премії здобув проект "Азовсталь. Символ незламності" - браслети, вироблені зі сталі Азовсталі, які були вироблені в обмеженій кількості, і всі кошти від продажу яких - понад 300 млн гривень - були направлені на "Армію дронів".

Про це повідомила прес-служба "Метінвесту".

Проект створила агенція Gres Todorchuk для фандрейзингової платформи UNITED24 та групи "Метінвест". Ідея виникла восени 2022 року, на той момент увесь світ знав про "Азовсталь" - останню фортецю Маріуполя.

З останньої довоєнної партії сталі комбінату "Азовсталь", яку надала група "Метінвест", виготовили 100 000 унікальних браслетів. Їх було розпродано в 44 країни світу, вони з’явилися у світових громадських діячів, політиків та зірок. На допомогу Україні зібрали понад 300 млн грн.

Участь "Метінвесту" в проекті була частиною міліарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Від початку війни група перерахувала на допомогу силам оборони України понад 2 млрд грн, які пішли на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць обладнання для ЗСУ - від бронежилетів і мобільних бункерів до тепловізорів, автівок і макетів техніки.

"Це визнання - не про проект чи партнерів. Це ще одне підтвердження, що "Азовсталь" - один із нових символів для кожного українця і навіть для іноземців. Символів, які через багато років стануть уособленням нашої перемоги над агресором у цій війні. Тому я не здивувався, що в Україні та за її межами знайшлося так багато охочих отримати свою дещицю сталі з легендарного комбінату, і що тепер журі Effie Awards відзначило проєкт головною нагородою. Хотів би подякувати нашим партнерам з UNITED24, Gres Todorchuk та іншим за реалізацію проєкту. Зі свого боку, ми продовжимо активно підтримувати сили оборони України та стояти пліч-о-пліч із нашими захисниками стільки, скільки буде потрібно", - повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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Азовсталь