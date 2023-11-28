Браслети "Азовсталь. Символ незламності" отримали головну премію Effie Awards Ukraine 2023

Проект створила агенція Gres Todorchuk для фандрейзингової платформи UNITED24 та групи "Метінвест". Ідея виникла восени 2022 року, на той момент увесь світ знав про "Азовсталь" - останню фортецю Маріуполя.

З останньої довоєнної партії сталі комбінату "Азовсталь", яку надала група "Метінвест", виготовили 100 000 унікальних браслетів. Їх було розпродано в 44 країни світу, вони з’явилися у світових громадських діячів, політиків та зірок. На допомогу Україні зібрали понад 300 млн грн.

Участь "Метінвесту" в проекті була частиною міліарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Від початку війни група перерахувала на допомогу силам оборони України понад 2 млрд грн, які пішли на закупівлю та виробництво десятків тисяч одиниць обладнання для ЗСУ - від бронежилетів і мобільних бункерів до тепловізорів, автівок і макетів техніки.

"Це визнання - не про проект чи партнерів. Це ще одне підтвердження, що "Азовсталь" - один із нових символів для кожного українця і навіть для іноземців. Символів, які через багато років стануть уособленням нашої перемоги над агресором у цій війні. Тому я не здивувався, що в Україні та за її межами знайшлося так багато охочих отримати свою дещицю сталі з легендарного комбінату, і що тепер журі Effie Awards відзначило проєкт головною нагородою. Хотів би подякувати нашим партнерам з UNITED24, Gres Todorchuk та іншим за реалізацію проєкту. Зі свого боку, ми продовжимо активно підтримувати сили оборони України та стояти пліч-о-пліч із нашими захисниками стільки, скільки буде потрібно", - повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.