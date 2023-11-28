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Браслеты "Азовсталь. Символ несокрушимости" получили главную премию Effie Awards Ukraine 2023

Браслеты "Азовсталь. Символ несокрушимости" получили главную премию Effie Awards Ukraine 2023 (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украинская комиссия международной награды Effie Awards назвала агентство и лучшие проекты в 2023 году. Главный приз нынешней премии получил проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" - браслеты, изготовленные из стали Азовстали, которые были произведены в ограниченном количестве, и все средства от продажи которых - более 300 млн гривен - были направлены на "Армию дронов".

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

Проект создал агентство Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и группы "Метинвест". Идея возникла осенью 2022 года, на тот момент весь мир знал об "Азовстале" - последней крепости Мариуполя.

Из последней довоенной партии стали комбинату "Азовсталь", предоставленной группой "Метинвест", изготовили 100 000 уникальных браслетов. Они были распроданы в 44 страны мира, они появились у мировых общественных деятелей, политиков и звезд. В помощь Украине собрали более 300 млн грн.

Участие "Метинвеста" в проекте было частью миллиардной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. С начала войны группа перечислила в помощь силам обороны Украины более 2 млрд грн, которые пошли на закупку и производство десятков тысяч единиц оборудования для ВСУ - от бронежилетов и мобильных бункеров до тепловизоров, автомобилей и макетов техники.

"Это признание - не о проекте или партнерах. Это еще одно подтверждение, что "Азовсталь" - один из новых символов для каждого украинца и даже для иностранцев. Символов, которые спустя много лет станут олицетворением нашей победы над агрессором в этой войне. Поэтому я не удивился, что в Украине и за ее пределами нашлось так много желающих получить свою долю стали из легендарного комбината, и теперь жюри Effie Awards отметило проект главной наградой, хотел бы поблагодарить наших партнеров с UNITED24, Gres Todorchuk и других за реализацию проекта. своей стороны, мы продолжим активно поддерживать силы обороны Украины и стоять бок о бок с нашими защитниками столько, сколько будет нужно", - сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Азовсталь