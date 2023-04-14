На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян

У боротьбі за Україну на фронті загинув молодий військовий Артур Асадов. Його батько воював проти нього на боці росіян.

"Сьогодні ми втратили нашого близького друга і колегу Артура Асадова... Це неймовірно добрий і завжди веселий хлопець із нашого продакшену. Вже рік в обороні України. Ком у горлі не можу сказати ні слова. Ідуть найкращі... Артур ми твої боржники", – написав Левицький.

На фронті загинув Артурс Асадов (фото: facebook.com/lybomir.levitsky)

Що писав Артуру батько

Як відомо, отець Артура воював проти нього на боці Росії. У листуванні він не вірив, що Артур у Ізюмі Харківської області і вважав, що "у кожного своя правда".

Раніше в інтерв'ю захисник розповідав про стосунки зі своїм батьком, який, незважаючи на те, що кар'єру військового розпочав в Україні, нині служить у російській армії.

Скріншот листування сина та батька

Артур не хотів, щоб у разі його смерті йому було присуджено звання Героя України. Ось, що він писав у своєму Instagram з цього приводу.

"Якщо я раптом загину на війні (я не збираюся, але раптом). Я хочу вас усіх попросити, не створювати петицію про присвоєння мені Героя України!! Я не хочу нікого ображати, розумію, що це дуже тонка тема. Усі хто на полі бою, всі герої Але ви повинні зрозуміти, що відмінність Герой України, це вища державна нагорода і вона повинна видаватися за видатні та героїчні вчинки. Померти на війні, це не героїчний вчинок, – писав Артур.

Артур був командиром національного батальйону "Карпатська Січ" (фото: instagram.com/artur_asadov)

Артур був командиром національного батальйону "Карпатська Січ", командиром роти вогневої підтримки 49 ОМБр. Його рота була серед десантно-штурмових підрозділів, які брали участь у захопленні Ізюма під час контрнаступу. До війни він працював в Ukrainian Film Division.