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На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян

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П'ятниця 14 квітня 2023 13:29
На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян Артур Асадов загинув, захищаючи Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У боротьбі за Україну на фронті загинув молодий військовий Артур Асадов. Його батько воював проти нього на боці росіян.

Про трагічну новину повідомив у Facebook режисер Любомир Левицький.

"Сьогодні ми втратили нашого близького друга і колегу Артура Асадова... Це неймовірно добрий і завжди веселий хлопець із нашого продакшену. Вже рік в обороні України. Ком у горлі не можу сказати ні слова. Ідуть найкращі... Артур ми твої боржники", – написав Левицький.

На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіянНа фронті загинув Артурс Асадов (фото: facebook.com/lybomir.levitsky)

Що писав Артуру батько

Як відомо, отець Артура воював проти нього на боці Росії. У листуванні він не вірив, що Артур у Ізюмі Харківської області і вважав, що "у кожного своя правда".

Раніше в інтерв'ю захисник розповідав про стосунки зі своїм батьком, який, незважаючи на те, що кар'єру військового розпочав в Україні, нині служить у російській армії.

На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіянНа війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіянСкріншот листування сина та батька

Артур не хотів, щоб у разі його смерті йому було присуджено звання Героя України. Ось, що він писав у своєму Instagram з цього приводу.

"Якщо я раптом загину на війні (я не збираюся, але раптом). Я хочу вас усіх попросити, не створювати петицію про присвоєння мені Героя України!! Я не хочу нікого ображати, розумію, що це дуже тонка тема. Усі хто на полі бою, всі герої Але ви повинні зрозуміти, що відмінність Герой України, це вища державна нагорода і вона повинна видаватися за видатні та героїчні вчинки. Померти на війні, це не героїчний вчинок, – писав Артур.

На війні загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіянАртур був командиром національного батальйону "Карпатська Січ" (фото: instagram.com/artur_asadov)

Артур був командиром національного батальйону "Карпатська Січ", командиром роти вогневої підтримки 49 ОМБр. Його рота була серед десантно-штурмових підрозділів, які брали участь у захопленні Ізюма під час контрнаступу. До війни він працював в Ukrainian Film Division.

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