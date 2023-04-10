"Жорстока війна забирає найкращих": на фронті загинув медик, який рятував життя

У боротьбі із російськими окупантами на фронті загинув молодий боєць Ярослав Жебелюк із Тернопільської області. Захиснику України був 31 рік.

Про трагічну новину повідомив у Facebook голова Тернопільської обласної військової адміністрації Ігор Сопель.

Що відомо про смерть захисника

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ярослав працював дитячим лікарем – ортопедом та травматологом.

"Жорстока, нещадна війна забирає найкращих... Щира і світла людина, яка завжди усміхається і готова прийти на допомогу. Медик, який врятував не одне життя. Воїн, який пішов захищати рідну землю - і віддав найцінніше... Невимовний біль, смуток і печаль ненависть до ворога переповнюють. Щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Вічна пам'ять Герою!" – написав Ігор Сопель.

Ярослав Жебелюк народився у місті Хоростків Чортківського району. Він працював лікарем-ортопедом-травматологом у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Після початку повномасштабного російського вторгнення медик вирушив захищати рідну землю від російських загарбників.

"Чудовий колега, вірний товариш, лікар-професіонал своєї справи. Молодий, успішний, веселий, завжди привітний і усміхнений - саме таким Ярослав Петрович залишиться в нашій пам'яті. Низький уклін тобі, наш Герой", - висловили співчуття колеги Ярослава.