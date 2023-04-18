Не хватает слов… На войне погиб участник популярной украинской рок-группы

"Вчера Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Андрей всегда останется в нашей памяти в наших сердцах, в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная память тебе, Брат! На таких, как ты, выдержала страна! ТЫ ГЕРОЙ, НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!" – сообщили коллеги Андрея Касенюка.

Они признаются, что это очень тяжелая утрата для каждого, кто знал музыканта.

"Сказать что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы. Он не жалел денег на творчество, покупал много дорогого музыкального оборудования, потом менял его. Он очень хотел выпустить альбом, постоянно всех пинговал, раздавал движущие копняки, организовывал весь процесс от накопления до мастеринга", – добавляют они.

Андрей Касенюк (фото: facebook.com/maluybetman)

Кроме того, музыканты рассказали, что группа сняла в сентябре 2021 года клип, но релиз так и не был выпущен.

Андрей Касенюк хотел это сделать во время войны, но не суждено. 24 февраля 2022 этот клип должна была рассмотреть редакция М1/М2 на предмет ротации.

"Недососеди из недостраны начали разрушать всем нам планы и жизнь. Мы говорили Андрею: "это не ко времени, вот после войны перед релизом альбома будет самое оно!" Теперь время для нас разделилось на до 17 апреля 2023 года и после", - говорят участники группы.

Они пообещали разместить клип на своем канале в YouTube. Также будет доработан альбом, сейчас готов на 60%.

"Его мы также доделаем и выпустим. Андрей этого очень и очень стремился. Почти все треки были написаны и аранжированы им. Что касается дальнейшей деятельности нашей группы, пока сказать трудно. Время покажет. Сейчас нет смысла делать какие-то прогнозы", - добавляют музыканты.

Андрей Касенюк (фото: facebook.com/SilverTown23band)

Добавим, что осенью 2022 Андрей получил ранения во время боев в Луганской области. Но после месяца в госпитале решил снова вернуться на фронт.

У павшего героя осталась жена Мария...

Мария Касенюк и Андрей Касенюк (фото: facebook.com/maria.kasenyuk)