Брак сну чи багато кофеїну? Лікар пояснив, чому сіпається око

Що сказав лікар про проблему

Звісно, таке посмикування повік може бути дуже неприємним, але це трапляється з багатьма людьми.

Цей стан називається міокімія, тобто повторювані мимовільні спазми м’язів повік часто виникають у верхній повіці. Однак це може статися як на верхніх, так і на нижніх повіках.

Що викликає сіпання повіки?

Хоча посмикування зазвичай не викликають занепокоєння, вам слід звернутися до вашого сімейного лікаря у таких випадках:

Ви відчуваєте посмикування більше двох тижнів

У вас посмикування в кількох місцях

Уражена ділянка на дотик слабка або жорстка

Ви думаєте, що прописані ліки можуть спричинити ваші посмикування

Незважаючи на те, що лікарі запевняють, що більшість посмикувань не спричинені захворюванням, це, ймовірно, нешкідливо, але цілком можливо, що це може бути через певні причини.

Якщо у вас є посмикування разом з іншими симптомами, ви можете звернутися до сімейного лікаря.

Це може бути:

синдром доброякісної фасцикуляції (тривалі посмикування та судоми, викликані надмірною активністю нервів)

дистонія (група незвичайних станів, які викликають м'язові спазми)

хвороба моторних нейронів (рідкісний стан, який викликає слабкість і з часом погіршується)

Як зупинити сіпання повік?

За словами медика, люди можуть спробувати більше спати, зменшити кількість споживання кофеїну, і, якщо нічого не допомагає, ін’єкції ботокса можуть позбавити проблеми.

Перераховуючи інші причини, які можуть бути основною причиною, лікар стверджує, що це також може статися через хвилювання та стрес або дефіцит магнію.

Посмикування може з’явитися і зникнути, але зазвичай припиняється через кілька днів або тижнів.

Зазвичай це не лікується, але є деякі речі, які ви можете зробити, щоб допомогти, зокрема: