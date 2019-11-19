Шлюб поза коханням: Білик натякнула на розлучення з чоловіком (відео)

Ірина Білик (фото: vesti.ua)

Ірина Білик розговорилася про сімейні цінності

Ірина Білик натякнула на розлучення зі своїм чоловіком, 46-річним російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Пара одружилася в 2014 році, але офіційно не афішувала союз навіть після народження спільного сина.

У 2015 році подружжя стало батьками малюка, якого в європейській клініці народила сурогатна мама. Хлопчика назвали Табриз Аслан огли. Весь цей час Ірина і Аслан жили на дві країни.

Аслан Ахмадов та Ірина Білик (фото: wikipedia.org)

А в останній публікації української співачки в Instagram Ірина натякнула на те, що стосунки дали тріщину, супроводивши філософські міркування про "шлюб без кохання" і "життя заради дітей" сумним чорно-білим фото.

"Вважаю, що потрібно брати все і не задовольнятися чимось одним. Не розмінювати себе на шлюб поза коханням. А от буває так, що люди вже не люблять один одного, але все одно не розлучаються. Іноді через матеріальні вигоди, але частіше через дітей. А ви змогли б через дитину наплювати на почуття і жити з некоханою людиною?" - пише Білик.

Білик натякнула на розлучення з чоловіком (скрін: instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, Аслан Ахмадов - досить скандальний російський фотохудожник азербайджанського походження. Колись його називали "близьким другом" Людмили Гурченко.

У 2016 році Білик і Ахмадов зізналися, що два роки тому офіційно одружилися. Цей шлюб став для Ірини першим офіційним союзом, а для Аслана - третім.

Ірина Білик з чоловіком і сином (відео: YouTube/Viva)