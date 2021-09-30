Ваш брак будет обречен на счастье: когда лучше всего играть свадьбу в октябре 2021

При выборе даты свадьбы крайне важно ориентироваться не только на прогноз синоптиков ради красивых фото на природе, но и знать, как правильно выбрать дату заключения семейного союза. Ведь погода - явление временное, а своего партнера мы выбираем раз и на всю жизнь.

Когда можно и нельзя играть свадьбы в октябре 2021 - читайте ниже в материале Sryler.

Эксперты говорят, что при назначении дня свадьбы нужно ориентироваться на лунный календарь. Ведь правильно выбранная дата свадьбы может стать залогом счастливой и крепкой семейной жизни, а неудачный день - наоборот - все разрушить.

Конечно, один лишь благоприятный день для брака, не спасет вашу семью, если вы не научитесь находить компромиссы, уважать потребности и пространство друг друга, и конечно же - любить.

Лучшие дни для того, чтобы сыграть свадьбу

7 октября. Это второй лунный день, растущая Луна в знаке Весов. Если сыграть свадьбу в этот день, ваша семейная жизнь может быть долгой и счастливой, между партнерами будет царить взаимопонимание.

11 октября. Шестой лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца. Этот день идеален для бракосочетания. Семья будет крепкой и счастливой.

12 октября. Седьмой лунный день, растущая Луна в знаке Козерога. На это число свадьбу назначать можно и нужно. Такой брак будет держаться не только на любви, но и на дружбе, взаимном уважении.

15 октября. Десятый лунный день, растущая Луна в знаке Водолея. Брак, заключенный в этот день, имеет все шансы стать крепким и счастливым.

16 октября. Одиннадцатый лунный день, растущая Луна в знаке Рыбы. Такой брак будет крепким при условии, что взгляды на мир людей, вступивших в него, совпадают.

17 октября. Двенадцатый лунный день, растущая Луна в знаке Рыбы. Люди, заключившие брак в этот день будут связаны взаимной любовью, которую невозможно будет разрушить.

21 октября. Шестнадцатый лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца. Это один из лучших дней для свадьбы. Люди, заключившие союз сегодня, будут понимать друг друга с полуслова.

22 октября. Семнадцатый лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца. День отлично подходит для свадьбы, особенно для тех партнеров, которые знают друг друга давно.

26 октября. Двадцать первый лунный день, убывающая Луна в знаке Рака. Это очень благоприятное время, чтобы вступить в официальный брак. Церемония будет шикарной, а семейная жизнь - долгой и счастливой.

Не идите под венец в эти дни:

Играть свадьбу 29 октября (24-й лунный день, убывающая Луна в Деве), идея не из лучших. Союз, заключенный в период когда Луна находится под влиянием знака Девы, буквально обречена на испытания бытовыми проблемами. Обходить все препятствия и преодолевать их поможет лишь выдержка обоих партнеров.

Скорее всего такой союз будет наполненным краткосрочными проблемами, которые оставят после себя только негативные воспоминания и эмоции.

Даже для разводов этот день неблагоприятен, поскольку приведет к большому скандалу и даже ненависти.

Не особо удачными для заключения брака являются также 2, 6 и 31 октября.