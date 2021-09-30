Ваш шлюб буде приречений на щастя: коли найкраще грати весілля в жовтні 2021

При виборі дати весілля вкрай важливо орієнтуватися не тільки на прогноз синоптиків заради красивих фото на природі, а й знати, як правильно вибрати дату укладення сімейного союзу. Адже погода - явище тимчасове, а свого партнера ми вибираємо раз і на все життя.

Коли можна і не можна грати весілля в жовтні 2021 - читайте нижче в матеріалі Sryler.

Експерти кажуть, що при призначенні дня весілля потрібно орієнтуватися на місячний календар. Адже правильно обрана дата весілля може стати запорукою щасливого і міцного сімейного життя, а невдалий день - навпаки - все зруйнувати.

Звичайно, один лише сприятливий день для шлюбу, не врятує вашу сім'ю, якщо ви не навчитеся знаходити компроміси, поважати потреби і простір один одного, і звичайно ж - любити.

Найкращі дні для того, щоб зіграти весілля

7 жовтня. Це другий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Терезів. Якщо зіграти весілля в цей день, ваша сімейне життя може бути довгим і щасливим, між партнерами буде панувати взаєморозуміння.

11 жовтня. Шостий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Стрільця. Цей день ідеальний для одруження. Сім'я буде міцною і щасливою.

12 жовтня. Сьомий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Козерога. На це число весілля призначати можна і потрібно. Такий шлюб буде триматися не тільки на любові, але і на дружбі, взаємній повазі.

15 жовтня. Десятий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Водолія. Шлюб, укладений в цей день, має всі шанси стати міцним і щасливим.

16 жовтня. Одинадцятий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Риби. Такий шлюб буде міцним за умови, що погляди на світ людей, які вступили в нього, збігаються.

17 жовтня. Дванадцятий місячний день, зростаючий Місяць в знаку Риби. Люди, які уклали шлюб в цей день будуть пов'язані взаємною любов'ю, яку неможливо буде зруйнувати.

21 жовтня. Шістнадцятий місячний день, спадний Місяць в знаку Тельця. Це один з найкращих днів для весілля. Люди, які уклали союз сьогодні, будуть розуміти один одного з півслова.

22 жовтня. Сімнадцятий місячний день, спадний Місяць в знаку Тельця. День відмінно підходить для весілля, особливо для тих партнерів, які знають один одного давно.

26 жовтня. Двадцять перший місячний день, спадний Місяць в знаку Рака. Це дуже сприятливий час, щоб вступити в офіційний шлюб. Церемонія буде шикарною, а сімейне життя - довгою і щасливою.

Не йдіть під вінець в ці дні:

Грати весілля 29 жовтня (24-й місячний день, спадний Місяць в Діві), ідея не з найкращих. Союз, укладений в період коли Місяць знаходиться під впливом знака Діви, буквально приречений на випробування побутовими проблемами. Обходити всі перешкоди і долати їх допоможе лише витримка обох партнерів.

Швидше за все такий союз буде наповнений короткостроковими проблемами, які залишать після себе тільки негативні спогади і емоції.

Навіть для розлучень цей день несприятливий, оскільки призведе до великого скандалу і навіть ненависті.

Не особливо вдалими для укладення шлюбу є також 2, 6 і 31 жовтня.