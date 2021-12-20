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Был брачный договор? Григорий Лепс вышел из психбольницы и развелся с женой

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Москва, Понедельник 20 декабря 2021 21:04
Был брачный договор? Григорий Лепс вышел из психбольницы и развелся с женой Фото: Григорий Лепс (instagram.com/gvleps)
Автор: Роман Мирончук

Григорий Лепс недавно попал в психбольницу. При этом помощь врачей российскому артисту за неделю понадобилась два раза. Сейчас он уже вышел из больницы и сегодня, 20 декабря, официально развелся со своей супругой балериной Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

Об этом сообщают росСМИ.

Развод

На развод подала Шаплыкова, сам же Лепс прислал в суд письмо, в котором согласился на развод. В суде бывших супругов не было.

Был брачный договор? Григорий Лепс вышел из психбольницы и развелся с женой

Григорий Лепс с супругой (фото: instagram.com/gvleps)

Адвокат Шаплыковой Оксана Якимова хотела избежать вопросов журналистов, касательно развода, но не вышло. Представителям СМИ было интересно, как решиться вопрос об имуществе, нажитом в браке, которого у супругов на миллиард рублей (13,4 млн долларов).

При этом Якимова отметила, что никаких проблем нет. Журналисты заподозрили, что виной всему брачный контракт, который заключила пара перед тем, как вступить в брак.

Адвокат также дала понять, что такие вопросы не решаются в судебном участке, а похоже, что будут разбираться уже в районном суде.

Был брачный договор? Григорий Лепс вышел из психбольницы и развелся с женой

Григорий Лепс с супругой (фото: instagram.com/gvleps)

Элитная недвижимость и бизнес

По данным СМИ, у супругов есть две квартиры в Москве в элитных домах, два огромных загородных особняка, земельный участок. А кроме того, несколько бизнес-проектов, которые также надо будет как-то делить.

Лепс является учредителем восьми компаний: это ресторанная деятельность, торговля продуктами, продюсерский центр и собственная оптика. Также у него есть фирма "Джи Эл Джуерли", которая торгует ювелирными украшениями под брендом Лепса.

Журналисты выяснили, что это изящное дело певец полностью отдал супруге, которая после подачи заявления о расторжении брака улетела сначала в Италию, а потом на Мальдивы.

Был брачный договор? Григорий Лепс вышел из психбольницы и развелся с женой

Анна Шаплыкова (фото: instagram.com/gvleps)

Госпитализация Лепса в Москве

На одном из своих концертов артист вел себя странно и даже станцевал лезгинку. Анна удалила свой Instagram.

В первый раз Лепс попал в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врачи предложили ему остаться в больнице, но Григорий стал буйным и неадекватным. На помощь пришла психбригада, которая хотела направить его в реанимацию.

Психиатр выписал певцу сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике. Но Лепс отказался. Через день он снова вернулся в больницу. Артист также был пьян, но на этот раз с ним была охрана.

Григорий отсыпался в больнице, периодически порываясь уйти. Но в итоге он из больницы все же ушел. Кроме психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз - это состояние, возникающее при остром повышении артериального давления, сопровождающееся поражением сердца, головного мозга, почек и сосудов.

Напомним, Екатерина Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Виктором Павликом на фоне скандала с его бывшей женой.

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