Брачная или Ореховая Луна: какие неприятности принесет Полнолуние в сентябре

Полнолуние в сентябре наступит 10 числа в 12:59 по киевскому времени. У этого Полнолуния много других названий: Кукурузная луна, Кровавая Луна, Луна охотников, Ореховая Луна, Луна коричневых листьев, Детская Луна и Брачная Луна.

Как отмечают астрологи, все браки и союзы, которые будут заключены в это Полнолуние, станут очень крепкими и надежными.

Неприятности могут настигнуть тех, кто сделает в это Полнолуние неудачный выбор или влюбиться в неподходящего человека - такую связь разорвать будет очень сложно.

В этом месяце Полнолуние будет более напряженным, так как 10 сентября в свое ретроградное движение отправится Меркурий. А это значит, что могут быть совершенно непредсказуемые ситуации и сюрпризы - особенно в личной жизни.

Как Полнолуние влияет на человека

Луна в знаке Рыбы принесет большую чувствительность и проницательность. Люди могут испытывать чувство незащищенности, пассивность, неуверенность. Возможны различного рода неожиданности - в основном в общении с другими людьми.

Полная Луна может вызвать всплеск эмоций, сильную сентиментальность или чрезмерную эйфорию. Такие настроения обычно приводят к необдуманным и спонтанным поступкам, принятию неверных и поспешных решений.

Чрезмерная эмоциональность, раздражительность и даже агрессия могут вызвать сильные ссоры и споры с другими людьми. Не стоит выяснять отношения с половинками или начальством - потом вы пожалеете о сказанных словах.

Что нельзя делать в Полнолуние 10 сентября