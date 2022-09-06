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Шлюбний або Горіховий Місяць: які неприємності принесе Повня у вересні

Фото: Яку небезпеку принесе повний місяць у вересні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Повня вважається небезпечним або напруженим періодом, оскільки саме в цю добу Місяць найсильніше впливає на людину. У ніч на повний місяць люди часто не можуть заснути та відчувають роздратування або занепокоєння.

Коли у вересні буде повний місяць і чого варто остерігатися - читайте в матеріалі нижче.

Повний місяць у вересні настане 10 числа о 12:59 за київським часом. У цього повного місяця багато інших назв: Кукурудзяний Місяць, Кривавий Місяць, Місяць мисливців, Горіховий Місяць, Місяць коричневого листя, Дитячий місяць і Шлюбний місяць.

Як відзначають астрологи, всі шлюби та союзи, які будуть укладені в цей повний місяць, стануть дуже міцними та надійними.

Неприємності можуть наздогнати тих, хто зробить в цей повний місяць невдалий вибір або закохається в невідповідну людину - такий зв'язок розірвати буде дуже складно.

У цьому місяці Повня буде більш напруженою, оскільки 10 вересня у свій ретроградний рух відправиться Меркурій. А це означає, що можуть бути абсолютно непередбачувані ситуації та сюрпризи - особливо в особистому житті.

Як повний місяць впливає на людину

Місяць в знаку Риби принесе велику чутливість і проникливість. Люди можуть відчувати почуття незахищеності, пасивність, невпевненість. Можливі різного роду несподіванки - в основному в спілкуванні з іншими людьми.

Повний місяць може викликати сплеск емоцій, сильну сентиментальність або надмірну ейфорію. Такі настрої зазвичай призводять до необдуманих і спонтанних вчинків, прийняття невірних і поспішних рішень.

Надмірна емоційність, дратівливість і навіть агресія можуть викликати сильні сварки та суперечки з іншими людьми. Не варто з'ясовувати стосунки з половинками або начальством - потім ви пошкодуєте про сказані слова.

Що не можна робити в повний місяць 10 вересня

  • Відмовтеся від з'ясування відносин, суперечок, сварок і будь-яких конфліктів
  • Не висловлюйте злість і ненависть до оточуючих вас людей
  • Уникайте пліток
  • Будьте обережні в спілкуванні з малознайомими людьми
  • Не підписуйте в цей день важливі договори, фінансові угоди
  • Не приймайте кардинальні рішення про зміну роботи, житла або партнера
  • Не варто в цей день запускати новий проєкт
  • Будьте обережні у своїх обіцянках

До речі, раніше ми писали про те, які дні у вересні будуть найнебезпечніші.

А ще розповідали про те, коли у вересні очікуються магнітні бурі.

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