ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Брачная или Ореховая Луна: какие неприятности принесет Полнолуние в сентябре

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 21:24
Брачная или Ореховая Луна: какие неприятности принесет Полнолуние в сентябре Фото: Какую опасность принесет Полнолуние в сентябре (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние считается опасным или напряженным периодом, так как именно в эти сутки Луна сильнее всего влияет на человека. В ночь на Полнолуние люди часто не могут уснуть и чувствуют раздражение или беспокойство.

Когда в сентябре будет Полнолуние и чего стоит остерегаться - читайте в материале ниже.

Полнолуние в сентябре наступит 10 числа в 12:59 по киевскому времени. У этого Полнолуния много других названий: Кукурузная луна, Кровавая Луна, Луна охотников, Ореховая Луна, Луна коричневых листьев, Детская Луна и Брачная Луна.

Как отмечают астрологи, все браки и союзы, которые будут заключены в это Полнолуние, станут очень крепкими и надежными.

Неприятности могут настигнуть тех, кто сделает в это Полнолуние неудачный выбор или влюбиться в неподходящего человека - такую связь разорвать будет очень сложно.

В этом месяце Полнолуние будет более напряженным, так как 10 сентября в свое ретроградное движение отправится Меркурий. А это значит, что могут быть совершенно непредсказуемые ситуации и сюрпризы - особенно в личной жизни.

Как Полнолуние влияет на человека

Луна в знаке Рыбы принесет большую чувствительность и проницательность. Люди могут испытывать чувство незащищенности, пассивность, неуверенность. Возможны различного рода неожиданности - в основном в общении с другими людьми.

Полная Луна может вызвать всплеск эмоций, сильную сентиментальность или чрезмерную эйфорию. Такие настроения обычно приводят к необдуманным и спонтанным поступкам, принятию неверных и поспешных решений.

Чрезмерная эмоциональность, раздражительность и даже агрессия могут вызвать сильные ссоры и споры с другими людьми. Не стоит выяснять отношения с половинками или начальством - потом вы пожалеете о сказанных словах.

Что нельзя делать в Полнолуние 10 сентября

  • Откажитесь от выяснения отношений, споров, ссор и любых конфликтов
  • Не высказывайте злость и ненависть к окружающим вас людям
  • Избегайте сплетен
  • Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми
  • Не подписывайте в этот день важные договора, финансовые сделки
  • Не принимайте кардинальные решения о смене работы, жилья или партнера
  • Не стоит в этот день запускать новый проект
  • Будьте осторожны в своих обещаниях

Кстати, ранее мы писали о том, какие дни в сентябре будут самые опасные.

А еще рассказывали о том, когда в сентябре ожидаются магнитные бури.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрология Гороскоп
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь