Брачная или Ореховая Луна: какие неприятности принесет Полнолуние в сентябре
Полнолуние считается опасным или напряженным периодом, так как именно в эти сутки Луна сильнее всего влияет на человека. В ночь на Полнолуние люди часто не могут уснуть и чувствуют раздражение или беспокойство.
Когда в сентябре будет Полнолуние и чего стоит остерегаться - читайте в материале ниже.
Полнолуние в сентябре наступит 10 числа в 12:59 по киевскому времени. У этого Полнолуния много других названий: Кукурузная луна, Кровавая Луна, Луна охотников, Ореховая Луна, Луна коричневых листьев, Детская Луна и Брачная Луна.
Как отмечают астрологи, все браки и союзы, которые будут заключены в это Полнолуние, станут очень крепкими и надежными.
Неприятности могут настигнуть тех, кто сделает в это Полнолуние неудачный выбор или влюбиться в неподходящего человека - такую связь разорвать будет очень сложно.
В этом месяце Полнолуние будет более напряженным, так как 10 сентября в свое ретроградное движение отправится Меркурий. А это значит, что могут быть совершенно непредсказуемые ситуации и сюрпризы - особенно в личной жизни.
Как Полнолуние влияет на человека
Луна в знаке Рыбы принесет большую чувствительность и проницательность. Люди могут испытывать чувство незащищенности, пассивность, неуверенность. Возможны различного рода неожиданности - в основном в общении с другими людьми.
Полная Луна может вызвать всплеск эмоций, сильную сентиментальность или чрезмерную эйфорию. Такие настроения обычно приводят к необдуманным и спонтанным поступкам, принятию неверных и поспешных решений.
Чрезмерная эмоциональность, раздражительность и даже агрессия могут вызвать сильные ссоры и споры с другими людьми. Не стоит выяснять отношения с половинками или начальством - потом вы пожалеете о сказанных словах.
Что нельзя делать в Полнолуние 10 сентября
- Откажитесь от выяснения отношений, споров, ссор и любых конфликтов
- Не высказывайте злость и ненависть к окружающим вас людям
- Избегайте сплетен
- Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми
- Не подписывайте в этот день важные договора, финансовые сделки
- Не принимайте кардинальные решения о смене работы, жилья или партнера
- Не стоит в этот день запускать новый проект
- Будьте осторожны в своих обещаниях
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