Шлюбний або Горіховий Місяць: які неприємності принесе Повня у вересні
Повня вважається небезпечним або напруженим періодом, оскільки саме в цю добу Місяць найсильніше впливає на людину. У ніч на повний місяць люди часто не можуть заснути та відчувають роздратування або занепокоєння.
Коли у вересні буде повний місяць і чого варто остерігатися - читайте в матеріалі нижче.
Повний місяць у вересні настане 10 числа о 12:59 за київським часом. У цього повного місяця багато інших назв: Кукурудзяний Місяць, Кривавий Місяць, Місяць мисливців, Горіховий Місяць, Місяць коричневого листя, Дитячий місяць і Шлюбний місяць.
Як відзначають астрологи, всі шлюби та союзи, які будуть укладені в цей повний місяць, стануть дуже міцними та надійними.
Неприємності можуть наздогнати тих, хто зробить в цей повний місяць невдалий вибір або закохається в невідповідну людину - такий зв'язок розірвати буде дуже складно.
У цьому місяці Повня буде більш напруженою, оскільки 10 вересня у свій ретроградний рух відправиться Меркурій. А це означає, що можуть бути абсолютно непередбачувані ситуації та сюрпризи - особливо в особистому житті.
Як повний місяць впливає на людину
Місяць в знаку Риби принесе велику чутливість і проникливість. Люди можуть відчувати почуття незахищеності, пасивність, невпевненість. Можливі різного роду несподіванки - в основному в спілкуванні з іншими людьми.
Повний місяць може викликати сплеск емоцій, сильну сентиментальність або надмірну ейфорію. Такі настрої зазвичай призводять до необдуманих і спонтанних вчинків, прийняття невірних і поспішних рішень.
Надмірна емоційність, дратівливість і навіть агресія можуть викликати сильні сварки та суперечки з іншими людьми. Не варто з'ясовувати стосунки з половинками або начальством - потім ви пошкодуєте про сказані слова.
Що не можна робити в повний місяць 10 вересня
- Відмовтеся від з'ясування відносин, суперечок, сварок і будь-яких конфліктів
- Не висловлюйте злість і ненависть до оточуючих вас людей
- Уникайте пліток
- Будьте обережні в спілкуванні з малознайомими людьми
- Не підписуйте в цей день важливі договори, фінансові угоди
- Не приймайте кардинальні рішення про зміну роботи, житла або партнера
- Не варто в цей день запускати новий проєкт
- Будьте обережні у своїх обіцянках
До речі, раніше ми писали про те, які дні у вересні будуть найнебезпечніші.
А ще розповідали про те, коли у вересні очікуються магнітні бурі.