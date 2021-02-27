Божья кара? В СНБО высказались о прекращении вещания нового "канала Медведчука"

По словам Данилова, ведомство будет разбираться в вопросе телеканала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, запущенным в эфир 26 февраля по инициативе сотрудников "112 Украина", NewsOne и ZIK, и вскоре прекратившем работу.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка... мы не знаем. Нужно разбираться. А может - это Божья кара?" - высказался секретарь СНБО.

Также Данилов обратил внимание, что закрыть телеканал могут лишь в случае нарушения украинского законодательства или за работу в интересах страны-агрессора.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", - подчеркнул он.

Напомним, перед этим Данилов высказался о канале "Первый независимый" и вероятности введения новых санкций.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в СНБО рассказали о предложении Зеленского трудоустроить "журналистов Медведчука" и повысить зарплаты.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.