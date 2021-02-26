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Данилов о канале "Первый независимый": такого беспредела, как было, не допустим

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 19:34
Данилов о канале "Первый независимый": такого беспредела, как было, не допустим Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.

Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.

"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО вводит санкции против бывшего главы СБУ и еще девяти военных.

Кроме того, Кабинету министров поручили подготовить закон для контроля количества гражданств.

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