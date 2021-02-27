Божа кара? В РНБО висловилися про припинення мовлення нового "каналу Медведчука"

За словами Данілова, відомство буде розбиратися в питанні телеканалу, який пов'язують з Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, запущеним в ефір 26 лютого за ініціативою співробітників "112 Україна", NewsOne і ZIK, і який незабаром припинив роботу.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може якась технічна помилка... ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може - це Божа кара?" - висловився секретар РНБО.

Також Данілов звернув увагу, що закрити телеканал можуть лише у разі порушення українського законодавства або за роботу в інтересах країни-агресора.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українське законодавство, у них не буде жодних проблем", - підкреслив він.

Нагадаємо, перед цим Данілов висловився про канал "Перший незалежний" та ймовірність введення нових санкцій.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого в РНБО розповіли про пропозицію Зеленського працевлаштувати "журналістів Медведчука" і підвищити зарплати.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.