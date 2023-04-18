"Боюсь не увидеть его снова": военный сделал предложение любимой за мгновение до плена (фото)
Украинка Алина Афоня родом из Славянска в Донецкой области. Ее парень, военный медик, служит в Вооруженных Силах Украины. После начала полномасштабного вторжения он с собратьями оказался на заводе "Азовсталь". Там россияне захватили их в плен, однако перед этим военный успел кое-что сделать.
Трогательную историю Алина рассказала журналистам издание Express.co.uk.
Детали истории любви сквозь войну
Однажды 23-летняя Алина получила неожиданный звонок от своего парня, который уже находился на "Азовстале". Она рассказывает, что этот разговор стал просто каким-то чудом.
"Каким-то чудом он смог мне позвонить. И по телефону спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" - вспоминает Алина.
Девушка не смогла сдержать слез и, конечно, сказала любимому: "Да!" Но она подчеркнула, что позже он спросит ее еще раз, стоя на одном колене, чтобы это было настоящее предложение руки и сердца.
Алина и ее парень вместе с 2016 года (фото: express.co.uk)
"Это не было как в романтических фильмах или из сказок, это было предложение жениться во время войны… не сладкая история со счастливым концом", - рассказывает она.
Пара так и не смогла воссоединиться, потому что незадолго после их разговора батальон был захвачен в плен. Алина говорит, что уже больше года ждет момент, когда ее жених сможет повторить этот вопрос.
"С сентября я не знаю, где мой парень. За все это время его никто не видел, знаю только, что его забрали из Еленовки. Не знаю, жив ли он вообще", - делится Алина.
Алина на митингах о пленниках "Азовстали" (фото: express.co.uk)
После исчезновения ее жениха Алина приобрела себе кольцо как символ их любви.
"Продавщица сказала, что за неделю до моей покупки женщина купила у нее украшение и загадала желание, а через несколько дней ее муж вернулся из плена, он тоже был на "Азовстале". После ее слов я расплакалась и купила кольцо, которое ношу каждый день и жду, когда мое желание сбудется", - говорит невеста.
Невеста сама приобрела себе кольцо в знак того, что его защитник точно вернется домой (фото: express.co.uk)
По словам Алины, ей не дает покоя мнение о том, что Украина теряет лучших своих сыновей из-за России.
"Я очень боюсь больше никогда его не увидеть, боюсь того, что с ним делают в плену. Я не смогу пережить его потерю, мы слишком близки, и я не знаю, как жить дальше, потому что у нас так много планов, которые мы должны сделать вместе", - делится переживанием она.
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