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Не боюсь врага, а от нее услышать "нет" боюсь: защитник Дианов рассказал, кого всю жизнь любит

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Среда 04 января 2023 16:20
Не боюсь врага, а от нее услышать "нет" боюсь: защитник Дианов рассказал, кого всю жизнь любит Михаил Дианов рассказал о бывшей жене (скрин из видео)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный, защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что до сих пор любит бывшую жену Ольгу. Они развелись 12 лет назад.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Алексею Суханову на YouTube.

Почему Дианов развелся с женой

По его словам, он сам виноват в разводе. А его бывшая жена - отличная женщина. К тому же, военный до сих пор любит Ольгу, однако боится, что она не захочет восстановить отношения.

Защитник Мариуполя добавил, что после развода не находил себе места. В частности, услышать сейчас отказ от нее - это словно во второй раз развестись. Поэтому он считает, что лучше сейчас не спрашивать.

"Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные. Я ее люблю. Я боюсь ей сделать предложение. Я боюсь услышать "нет". Я не боюсь врага, не боюсь драки, а вот от нее услышать "нет" боюсь ", - сказал Дианов.

Не боюсь врага, а от нее услышать &quot;нет&quot; боюсь: защитник Дианов рассказал, кого всю жизнь любитМихаил Данов рассказал о разводе с женой (скрин)

Также он отметил, что когда вернулся из плена, то ухаживать за ним начали даже давние знакомые, которые когда-то не отвечали взаимностью. Однако теперь взаимностью не отвечает уже сам Михаил.

Добавим, что Михаила Дианова и 214 других бойцов освободили из российского плена 21 сентября.

Недавно мы сообщали, что защитник "Азовстали" Дианов оплатил герою Бахмута протезирование в США.

Также военный передал собранные ему деньги детям погибших защитников "Азовстали".

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