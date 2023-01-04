Не боюсь врага, а от нее услышать "нет" боюсь: защитник Дианов рассказал, кого всю жизнь любит

Украинский военный, защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что до сих пор любит бывшую жену Ольгу. Они развелись 12 лет назад.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Алексею Суханову на YouTube.

Почему Дианов развелся с женой

По его словам, он сам виноват в разводе. А его бывшая жена - отличная женщина. К тому же, военный до сих пор любит Ольгу, однако боится, что она не захочет восстановить отношения.

Защитник Мариуполя добавил, что после развода не находил себе места. В частности, услышать сейчас отказ от нее - это словно во второй раз развестись. Поэтому он считает, что лучше сейчас не спрашивать.

"Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные. Я ее люблю. Я боюсь ей сделать предложение. Я боюсь услышать "нет". Я не боюсь врага, не боюсь драки, а вот от нее услышать "нет" боюсь ", - сказал Дианов.

Михаил Данов рассказал о разводе с женой (скрин)

Также он отметил, что когда вернулся из плена, то ухаживать за ним начали даже давние знакомые, которые когда-то не отвечали взаимностью. Однако теперь взаимностью не отвечает уже сам Михаил.

Добавим, что Михаила Дианова и 214 других бойцов освободили из российского плена 21 сентября.