У бою за Україну загинув учасник "Х-фактору". Савелію Федану був лише 21 рік...

Що відомо про полеглого захисника

"Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - написав Орлов.

Від самого дитинства Савелій брав участь у різних конкурсах, включаючи патріотичні, і активно волонтерив, допомагаючи військовим. Вже у віці 13 років хлопець побував на фронті. Після цієї поїздки він твердо вирішив, що піде служити в армію.

"Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії", - написав міський голова.

(фото: Facebook/Дмитро Орлов)

(фото: Музей Гросулово)

Савелію було вього 21 рік (фото: Facebook/Савелій Федан)

Після початку повномасштабної війни Савелій пішов захищати Україну від росіян.

"Сумна звістка надійшла до нас сьогодні. У бою з окупантами, звільняючи нашу землю загинув дарувальник нашого музею, офіцер, командир - Савелій Федан. Хай Боги тебе зустрінуть у Вальгаллі..." - прокоментували загибель воїна у Музеї Гросулово.

У 16 років Савелій взяв участь у популярному телешоу "Х-фактор".

Деталі про місце і час поховання молодого воїна поки не повідомляють.