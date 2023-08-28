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У бою за Україну загинув учасник "Х-фактору". Савелію Федану був лише 21 рік...

Савелій Федан з початку повномасштабної війни пішов на фронт (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув 21-річний Савелій Федан з Енергодара. Юнак з перших днів повномасштабної війни встав на захист України. Він був відомим у місті завдяки неперевершеному голосу та участю у талант-шоу "Х-фактор".

Про смерть військового повідомив міський голова Дмитро Орлов Енергодара у Telegram.

Що відомо про полеглого захисника

"Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - написав Орлов.

Від самого дитинства Савелій брав участь у різних конкурсах, включаючи патріотичні, і активно волонтерив, допомагаючи військовим. Вже у віці 13 років хлопець побував на фронті. Після цієї поїздки він твердо вирішив, що піде служити в армію.

"Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії", - написав міський голова.

(фото: Facebook/Дмитро Орлов)

(фото: Музей Гросулово)

Савелію було вього 21 рік (фото: Facebook/Савелій Федан)

Після початку повномасштабної війни Савелій пішов захищати Україну від росіян. 

"Сумна звістка надійшла до нас сьогодні. У бою з окупантами, звільняючи нашу землю загинув дарувальник нашого музею, офіцер, командир - Савелій Федан. Хай Боги тебе зустрінуть у Вальгаллі..." - прокоментували загибель воїна у Музеї Гросулово. 

У 16 років Савелій взяв участь у популярному телешоу "Х-фактор".

 

Деталі про місце і час поховання молодого воїна поки не повідомляють.

Раніше ми розповідали про те, що на фронті загинув депутат Київради та колишній полковник ЗСУ Сергій Ільницький.

Читайте також про те, що на війні загинув відомий актор Олексій Хільський.

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загинувЗбройні сили України