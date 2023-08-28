У бою за Україну загинув учасник "Х-фактору". Савелію Федану був лише 21 рік...

На фронті загинув 21-річний Савелій Федан з Енергодара. Юнак з перших днів повномасштабної війни встав на захист України. Він був відомим у місті завдяки неперевершеному голосу та участю у талант-шоу "Х-фактор".
Про смерть військового повідомив міський голова Дмитро Орлов Енергодара у Telegram.
"Ми будемо памʼятати Савелія таким: талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", - написав Орлов.
Від самого дитинства Савелій брав участь у різних конкурсах, включаючи патріотичні, і активно волонтерив, допомагаючи військовим. Вже у віці 13 років хлопець побував на фронті. Після цієї поїздки він твердо вирішив, що піде служити в армію.
"Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії", - написав міський голова.
Після початку повномасштабної війни Савелій пішов захищати Україну від росіян.
"Сумна звістка надійшла до нас сьогодні. У бою з окупантами, звільняючи нашу землю загинув дарувальник нашого музею, офіцер, командир - Савелій Федан. Хай Боги тебе зустрінуть у Вальгаллі..." - прокоментували загибель воїна у Музеї Гросулово.
У 16 років Савелій взяв участь у популярному телешоу "Х-фактор".
Деталі про місце і час поховання молодого воїна поки не повідомляють.
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