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На фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій Ільницький

Київ, Середа 23 серпня 2023 11:45
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На фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій Ільницький Сергій Ільницький загинув на Донеччині (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У боях на Донеччині загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький. Він був командиром загону "Південь" Української добровольчої армії, воював із 2014 року.

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Що відомо про полеглого героя

"Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький. Друже, Сокіл, як же так, в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотниках. Велика втрата для всіх нас. Сергій гідно представляв столицю там, де сьогодні бʼється серце України і обливається кровʼю", - написав Порошенко.

Також він зазначив, що депутат воював за Донбас ще з 2014 року. І загинув він на Донеччині під Курдюмівкою. Тіло Ільницького евакуювали. Прощання відбудеться в Києві.

"Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону "Південь" УДА полковник Сергій Ільницький-"Сокіл". Вічна памʼять і слава", - написав Дмитро Ярош у Facebook.

Полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров’я. У 2014-му повернувся у стрій.

Був заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону "Південь" у складі 28 ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку.

На фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій ІльницькийНа фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій ІльницькийНа фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій ІльницькийНа фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій ІльницькийНа фронті загининув депутат Київради і колишній полковник ЗСУ Сергій ІльницькийСергій Ільницький (фото: facebook.com/petroporoshenko)

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