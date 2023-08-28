В бою за Украину погиб участник "Х-фактора". Савелию Федану был всего 21 год...

Что известно о погибшем воине

"Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", - написал Орлов.

С самого детства Савелий принимал участие в различных конкурсах, включая патриотические, и активно волонтерил, помогая военным. Уже в возрасте 13 лет парень побывал на фронте. После этой поездки он твердо решил, что отправится служить в армию.

"Стремление защищать свою Родину от врага сопровождало парня всю жизнь. Первым шагом стало обучение в Запорожском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". После его окончания Савелий поступил на факультет подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск Одесской Военной академии", - написал городской голова.

(фото: Facebook/Дмитрий Орлов)

(фото: Музей Гросулово)

Савелию было всего 21 год (фото: Facebook/Савелий Федан)

После начала полномасштабной войны Савелий отправился защищать Украину от россиян.

"Грустная весть поступила к нам сегодня. В бою с оккупантами, освобождая нашу землю погиб даритель нашего музея, офицер, командир - Савелий Федан. Пусть Боги тебя встретят в Вальгалле..." - прокомментировали гибель воина в Музее Гросулово.

В 16 лет Савелий принял участие в популярном телешоу "Х-фактор".

Детали о месте и времени похорон молодого воина пока не сообщают.