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Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: "святкуйте, ми прикриємо!" (відео)

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П'ятниця 31 грудня 2021 16:23
Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: "святкуйте, ми прикриємо!" (відео) Колаж РБК-Україна: військові ЗСУ привітали українців з прийдешнім Новим роком
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ на Донбасі на передовій в районі проведення ООС тепло привітали українців з прийдешнім Новим роком і у своєму зверненні передали найкращі побажання, зазначивши, що міцно стоять на захисті рідної землі та мирного неба над головами співвітчизників.

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці прес-центру ООС.

Українські захисники побажали здоров'я, віри в нашу перемогу, терпіння, щастя, злагоди в сім'ях, успіхів у всіх починаннях, наснаги, і головне - миру.

Один з воїнів зазначив, що 2021-й рік, що минає, був не простим, але при цьому висловив упевненість, що прийдешній має принести щастя і радість, і напевно стане кращим.

Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)

Військові ЗСУ звернулися до українців і привітали з прийдешнім Новим роком (фото: скріншот)

Боєць ЗСУ Дмитро також нагадав і про "ще одну заразу, яка зараз ходить - крім війни" - епідемію коронавірусу, і також наголосив, що українці обов'язково і її здолають.

"Я думаю, що наступного року ми станемо ще сильнішими, ще витривалішими і все у нас буде добре", - сказав військовий.

Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)

Воїни ЗСУ привітали українців з Новорічним та Різдвяним святами (фото: скріншот)

Боєць Катерина привітала співвітчизників і подякувала всім, хто міцно стоїть на захисті цілісності та суверенітету України - нашої рідної землі, і побажала мирного неба і перемоги.

"Святкуйте, ми прикриємо!"- йдеться підписи до посту з відеозверненням українських захисників на передовій.

Відео: бійці ООС привітали українців з новорічним святом

Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком: &quot;святкуйте, ми прикриємо!&quot; (відео)

Бійці ЗСУ на передовій привітали українців з прийдешнім Новим роком (фото: скріншот)

Раніше повідомлялося, що "Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська, і з'явилося фото і характеристика Ан-178-100Р №001.

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