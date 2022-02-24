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Бойцы ВСУ передали украинцам привет с передовой: за нами победа (видео)

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Четверг 24 февраля 2022 11:15
Бойцы ВСУ передали украинцам привет с передовой: за нами победа (видео) Украинские воины обратились к людям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину 24 февраля. После этого на ряд украинских городов были совершены ракетные удары, атакованы пограничники в районе границы с Беларусью и с Крыма. В связи с этим бойцы ВСУ обратились к украинцам прямо с передовой.

Видео с обращением наших воинов опубликовал "5 канал".

"Ребята из ВСУ передают привет. Слава Украине Смерть врагам", - подписали видео.

"Ситуация на фронте контролируется военными силами Украины. Враг несет большие потери", - заявил военный в ролике.

Отметим, что сказанное на видео абсолютная правда.

В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ.

Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области. Было убито 50 российских оккупантов.

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