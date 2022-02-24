Бійці ЗСУ передали українцям привіт з передової: за нами перемога (відео)
Росія напала на Україну 24 лютого. Після цього на ряд українських міст були здійснені ракетні удари, атаковані прикордонники в районі кордону з Білоруссю і з Криму. У зв'язку з цим бійці ЗСУ звернулися до українців прямо з передової.
Відео зі зверненням наших воїнів опублікував "5 канал".
"Хлопці з ЗСУ передають привіт. Слава Україні Смерть ворогам", - підписали відео.
"Ситуація на фронті контролюється військовими силами України. Ворог несе великі втрати", - заявив військовий У ролику.
Відзначимо, що сказане на відео абсолютна правда.
У районі проведення ООС збиті 5 літаків ВКС РФ і 2 вертольоти, підбиті 2 танки, знищені кілька вантажівок ЗС РФ. У районі Краматорська знищено 6-й літак РФ.
Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області. Було вбито 50 російських окупантів.
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