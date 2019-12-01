Бойцы ВСУ нанесли ощутимый урон врагу: все детали (фото)

ВСУ нанесли урон боевикам (фото: РБК-Украина)

Украинские военные дали мощный ответ боевикам

Вооруженные силы Украины ответили боевикам мощным ударом на Донбассе. Оккупационные войска снова понесли потери. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В штабе Объединенных сил неоднократно упоминают о том, что в случае угрозы жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, украинские военнослужащие дают адекватный ответ по оккупантам, открывая огонь.

Первыми бойцы сил ООС, как правило, не стреляют, соблюдая Минские договоренности. На этот раз ранения получили четыре боевика.

"Потери российско-оккупационных войск 30 ноября составили: санитарные (300) – четыре человека (1 – 7 омсбр, 2 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр)", - указано в сообщении.

ВСУ нанесли урон боевикам

Напомним, что бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра. Предположительно, Свинарев скончался от тяжелых ранений 19 ноября 2019 года в Приазовье. Известно, что боевик родился 4 февраля 1982 года в Макеевке Донецкой области.