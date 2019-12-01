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Бійці ВСУ завдали відчутних втрат ворогу: всі подробиці (фото)

STYLERЖиття    01.12.2019 - 11:27
Бійці ВСУ завдали відчутних втрат ворогу: всі подробиці (фото)
ВСУ завдали шкоди бойовикам (фото: РБК-Україна)

Українські військові дали потужну відповідь бойовикам

Збройні сили України відповіли бойовикам потужним ударом на Донбасі. Окупаційні війська знову зазнали втрат. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У штабі Об'єднаних сил неодноразово згадують про те, що у разі загрози життю і здоров'ю, а також при спробах захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, українські військовослужбовці дають адекватну відповідь окупантам, відкриваючи вогонь.

Першими бійці сил ООС, як правило, не стріляють, дотримуючись Мінських домовленостей. На цей раз поранення отримали чотири бойовика.

"Втрати російсько-окупаційних військ 30 листопада склали: санітарні (300) – чотири (1 – 7 омсбр, 2 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр)", - зазначено в повідомленні.

Бійці ВСУ завдали відчутних втрат ворогу: всі подробиці (фото)

ВСУ завдали шкоди бойовикам

Нагадаємо, що бійці ВСУ знищили бойовика "ДНР" на прізвисько Бера. Імовірно Свинарьов помер від важких поранень 19 листопада 2019 року в Приазов'ї. Відомо, що бойовик народився 4 лютого 1982 року в Макіївці Донецької області.

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