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Бойлер чи газова колонка: експерти пояснили, що краще встановлювати вдома

Що краще вибрати - бойлер чи газову колонку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Встановлення вдома електричного бойлера чи газової колонки дозволяє українцям не залежати від централізованого постачання теплої води. Тим паче що власний нагрівальний пристрій допомагає економити на оплаті комунальних.

Про те, що краще встановлювати вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу.

Як визначити, що краще для вас

"Як електричний, так і газовий водонагрівач однаково добре гріє воду та має високий ККД. Проте доцільність використання того чи іншого пристрою залежить від вашого житла, споживання води, стану електромереж та газопроводу. Перш ніж купити газовий нагрівач чи бойлер, треба визначитися з наступними пунктами", - радять у компанії.

На що звернути увагу:

  • закладений бюджет на пристрій. Електричні водонагрівачі є дешевшими за газові
  • встановлення нагрівача - для монтажу колонки необхідно провести додатковий патрубок, щоб під'єднати вхід газу. А для електричного бойлера треба провести окрему однофазну розетку, оскільки живлення приладу через подовжувач небезпечне
  • зручність та продуктивність - газова колонка нагріває воду протягом всього часу її використання. Вироблення бойлером гарячої води обмежене ємністю бака. Коли рідина закінчиться, приладу знадобиться кілька годин, щоб нагріти новий об’єм
  • безпека та витрата газу й електроенергії - бойлер створює додаткове навантаження на електропроводку. Газовий нагрівач води економить енергоресурс, проте споживає в середньому від 2,5 кубів газу за годину роботи
  • розмір приладу - колонки є компактнішими, а бойлер потребує більше місця для монтажу
  • регулярне сервісне обслуговування техніки. Колонку газову треба обстежувати щорічно і дотримуватись норм безпеки при експлуатації, а у бойлері раз на 2-3 роки треба замінювати магнієвий анод. У деяких моделях цей термін відрізняється і точний період заміни вказаний в інструкції

Додамо також, що Державна служба статистики у 2019 році провела вибіркове дослідження у домогосподарствах і виявила, що власники водонагрівачів витрачають менше грошей на оплату комунальних послуг.

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