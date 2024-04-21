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Бойлер или газовая колонка: эксперты объяснили, что лучше устанавливать дома

Что лучше выбрать - бойлер или газовую колонку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Установка дома электрического бойлера или газовой колонки позволяет украинцам не зависеть от централизованной поставки теплой воды. Тем более что собственное нагревательное устройство помогает экономить на оплате коммунальных.

О том, что лучше устанавливать дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза".

Как определить, что лучше для вас

"Как электрический, так и газовый водонагреватель одинаково хорошо греет воду и имеет высокий КПД. Однако целесообразность использования того или иного устройства зависит от вашего жилья, потребления воды, состояния электросетей и газопровода. Прежде чем купить газовый нагреватель или бойлер, нужно определиться со следующими пунктами", - советуют в компании.

На что обратить внимание:

  • заложенный бюджет на устройство. Электрические водонагреватели дешевле газовых
  • установка нагревателя - для монтажа колонки необходимо провести дополнительный патрубок, чтобы подключить вход газа. А для электрического бойлера нужно провести отдельную однофазную розетку, поскольку питание прибора через удлинитель опасно
  • удобство и производительность - газовая колонка нагревает воду в течение всего времени ее использования. Выработка бойлером горячей воды ограничена емкостью бака. Когда жидкость закончится, прибору понадобится несколько часов, чтобы нагреть новый объем
  • безопасность и расход газа и электроэнергии - бойлер создает дополнительную нагрузку на электропроводку. Газовый нагреватель воды экономит энергоресурс, однако потребляет в среднем от 2,5 кубов газа в час работы
  • размер прибора - колонки компактнее, а бойлер требует больше места для монтажа
  • регулярное сервисное обслуживание техники. Колонку газовую нужно обследовать ежегодно и соблюдать нормы безопасности при эксплуатации, а в бойлере раз в 2-3 года нужно заменять магниевый анод. В некоторых моделях этот термин отличается и точный период замены указан в инструкции

Добавим, что Государственная служба статистики в 2019 году провела выборочное исследование в домохозяйствах и обнаружила, что владельцы водонагревателей тратят меньше денег на оплату коммунальных услуг.

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