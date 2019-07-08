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Бойко: Я не ношу часы, которые стоят больших денег, мои часы – подарок от деда-фронтовика

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 20:07
Бойко: Я не ношу часы, которые стоят больших денег, мои часы – подарок от деда-фронтовика
Юрий Бойко (facebook.com/official.yuriy.boyko)

Юрий Бойко рассказал, что не носит часы дорогих брендов

Основатель "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Юрий Бойко рассказал историю семейной реликвии, которую он хранит не одно десятилетие. Об этом он сообщил в эфире программы "Личная территория" на телеканале NewsOne.

"Дорогие аксессуары, как атрибуты столичной жизни – мне не интересны. Знаете, когда я начинал свою деятельность как политик, ко мне на интервью пришел журналист. Тогда в кабинете был мой старший товарищ, он до сих пор со мной, депутат Юлий Иоффе, 30 лет подземного стажа, человек с большим жизненным и профессиональным опытом, и вот он сидит рядом, а я даю интервью. И журналист меня спрашивает: Какие бренды вы любите? Я начинаю думать. А он мне говорит – какие бренды? Ты смеешься? У тебя два костюма – зимний и летний. Так что ничего экзотического, Бриони к примеру, я точно не ношу", – сказал Юрий Бойко.

Политик также подчеркнул, что не интересуется дорогими часами, поскольку от деда-ветерана Великой Отечественной войны он получил часы, которые носит до сих пор.

"Я не ношу часы, которые стоят больших денег. Мои часы – дорогая для меня семейная реликвия. Мой дед был фронтовиком, и когда я учился в 10 классе, он подарил мне свои часы. Для меня это дороже любых брендов. Я не снимаю их с 75 года", – рассказал политик.

Юрий Бойко признался, что носит часы деда-фронтовика (YouTube/NewsOne)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Юрий Бойко пообещал положить конец издевательствам в угольной отрасли.

А также рассказывали о том, что ОПЗЖ избавит украинцев от коммунальных проблем.

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